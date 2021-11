Kokoontumisrajoitusten alueilla koronapassia voidaan velvoittaa esimerkiksi elokuvateattereissa, jääkiekko-otteluiden katsomoissa, festareilla ja oppilaitoksen ylioppilasjuhlissa, joissa on paikalla ulkopuolista yleisöä.

Koronapassi ei koske kaikilla alueilla enää vain ravintoloita. Aluehallintovirastojen määräämien uusien kokoontumisrajoitusten myötä esimerkiksi tapahtumanjärjestäjä voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona rajoituksille.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastaja Oona Mölsä kertovat nyt, miten koronapassi vaikuttaa ihmisten tavalliseen elämään.

– Aluehallintovirasto määrää rajoituksista, mutta toiminnanharjoittaja päättää itse, ottaako hän koronapassin käyttöön. Toiminnanharjoittajalla on kaksi vaihtoehtoa. Koronapassin käyttöönotto vaihtoehtona rajoituksille, tai rajoitusten noudattaminen, jolloin koronapassia ei tarvitse käyttää, Mölsä selventää.

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista voivat koskea yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, jotka on järjestetty sisällä tai rajatussa ulkotilassa.

Yleisötilaisuuksia koskevat kokoontumisrajoitukset ovat tällä hetkellä voimassa Varsinais-Suomessa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, mikä tarkoittaa sitä, että myös koronapassi on laajemmassa käytössä. Kokoontumisrajoituksia on valmisteilla Uudellemaalle, Pirkanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle, joissa voidaan siis jatkossa soveltaa koronapassia laajemmin. Selvitys on käynnissä myös Päijät-Hämeeseen.

Taustalla on epidemiatilanteen heikkeneminen alueilla. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 11. marraskuuta ohjauskirjeen uudistetun hybridistrategian toimintasuunnitelman täysimääräisestä soveltamisesta.

Ministeriö suosittelee, että rajoitustoimenpiteitä toteutetaan merkittävissä paikallisissa tautirypästilanteissa. Se pyysi alueita ilmoittamaan maanantaihin 15. marraskuuta mennessä, täyttävätkö ne epidemian leviämisalueiden tunnusmerkit.

Minkälaisissa paikoissa koronapassia voidaan vaatia, jos käytössä on kokoontumisrajoituksia?

Koronapassia voidaan kysyä sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Varsinais-Suomessa sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

– Koronapassia voidaan soveltaa kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa esimerkiksi konserteissa, teattereissa ja urheilutapahtumissa. Yleisötilaisuuksia voi olla muitakin, kuten messutapahtumat ja joulumyyjäiset, Räsänen sanoo.

Varsinais-Suomessa koronapassia voidaan kysyä yli 50 henkilön tapahtumissa ja Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla yli 100 henkilön yleisötilaisuuksissa, joissa kaikille osallistujille ei ole määritelty istumapaikkoja tai joissa on yhteislaulua.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tarkoitus antaa päätös kokoontumisrajoituksista Uudellemaalle tänään torstaina 18. marraskuuta, ja se tulisi voimaan viikkoa myöhemmin torstaina 25. marraskuuta. Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan kokoontumisrajoituksista annetaan todennäköisesti päätös lähiaikoina.

Mölsä muistuttaa, että koronapassin soveltaminen riippuu siitä, minkälaisiin tiloihin tai tapahtumiin rajoitukset kohdistuvat. Eri alueilla on voimassa erilaisia kokoontumisrajoituksia, jotka voi tarkistaa Avin sivuilta.

Seuraavissa tilanteissa koronapassia voidaan vaatia

Konsertit, teatteri- ja kesäteatterinäytökset (myös esimerkiksi huvipuiston tiloissa järjestetyt näytökset) ja elokuvateatterinäytökset

Festivaalit ja markkinat

Yksittäiset huutokauppatilaisuudet

Yleisurheilutapahtumat ja muut urheiluottelut ja -turnaukset, jos paikalla on yleisöä. Esimerkiksi pesäpallo-, jalkapallo- ja jääkiekko-ottelut.

Lähtökohtaisesti kaikille avoimet, maksullisetkin koulutustilaisuudet ja seminaarit, myös kaupallisten palveluntarjoajien järjestämät

Pop-up-kahvilat ja -myymälät ainakin silloin, kun ne eivät ole kauppakeskusten tiloissa

Päiväkodin, koulun tai oppilaitoksen järjestämät juhlat, päättäjäistilaisuudet ja ylioppilasjuhlat, jos tilaisuuteen osallistuu muita kuin henkilökuntaa ja lapsia, oppilaita ja opiskelijoita

Vanhojen tanssit, jos paikalla on yleisöä sekä penkkariajelut

Drive-in-tapahtumat

Missä tilanteissa koronapassin soveltaminen ei ole sallittua?

Koronapassin käyttö sallitaan vain alueilla, joilla rajoitukset ovat voimassa.

– Koronapassia ei voida soveltaa sellaisiin palveluihin, jotka ovat ihmiselle välttämättömiä tai olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi terveyspalvelut, kirjastot ja vähittäiskaupat. Myöskään työpaikalla koronapassia ei voida edellyttää, Mölsä kertoo.

Kokoontumisrajoituksia eikä siten myöskään koronapassia sovelleta uskonnollisten yhteisöjen tapahtumiin, kuten jumalanpalveluksiin.

Lisäksi Mölsä ja Räsänen muistuttavat, että koska rajoituksia ei voida soveltaa yksityistilaisuuksiin, niihin ei voida soveltaa myöskään koronapassia. Mikäli yksityistilaisuus järjestettäisiin ravintolassa, jossa on käytössä koronapassi, voi ravintola vaatia koronapassia.

Avien päätökset koskevat vain yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokoontumisia, joten koronapassia ei kysytä jatkuvaluonteisessa toiminnassa, esimerkiksi uimahalleissa, kuntosaleilla, urheiluseurojen vakiovuoroissa. Näissä ei siten kysytä koronapassia kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona. Esimerkkejä lisää alla.

Kokoontumisrajoitukset eivät koske seuraavaa toimintaa

Huvipuistot ja sisähuvipuistot, eläinpuistot, liikunta- ja aktiviteettipuistot

Tivolit

Toritoiminta

Huutokauppatoiminta silloin kun yrityksen toimialana on huutokauppojen pitäminen

Leikkipuistot ja leikkipaikat

Maauimalat ja uimarannat

Kesäleirit

Esitykset, jotka ainoastaan striimataan yleisölle, eli yleisöä ei ole paikan päällä

Oppilaitosten ja koulujen toiminta sekä sisäiset tapahtumat, joissa ei ole ulkopuolista yleisöä

Oppilasvalintaan ja opetustoimintaan liittyvät koetilanteet

Opastetut kierrokset esimerkiksi kaupunginosassa tai luontokohteessa

Edeltävässä luettelossa mainitaan toimintaa, jotka eivät ole yleisötilaisuuksia, eikä niissä siten voida edellyttää kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona koronapassia.

Mölsä huomauttaa, että osassa mainituista voitaisiin edellyttää koronapassia, jos niihin kohdistuisi rajoituksia tartuntatautilain 58 D §:n perusteella.

Missä päin Suomea ravintolat voivat vaatia koronapassia?

Ravintolan tai baarien ovella koronapassia voidaan kysyä tällä hetkellä alueilla, joilla on voimassa leviämisalueen rajoitukset ravitsemisliikkeille. Alueita on nyt kaikkiaan 12.

Koronapassia voidaan vaatia Varsinais-Suomen, Satakunnan, Päijät-Hämeen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Kanta-Hämeen maakunnan sekä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ravintoloissa ja baareissa.

Mikäli ravintolassa ei ole käytössä koronapassia, ne ovat auki voimassa olevien rajoitusten mukaisesti.

Leviämisalueen rajoitusten mukaisesti ravitsemisliikkeiden anniskelu on sallittu klo 07-24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05-01.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja uutena rajoituksena myös ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sekä sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Voiko yritys välttää koronapassin vaatimista asiakkailta?

Jos alueella ei ole lainkaan rajoituksia, koronapassia ei tarvitse käyttää ja aukiolo toimii normaalisti.

Jos rajoituksia on käytössä, toimijan on valittava, ottaako se käyttöön koronapassin vai noudattaako se voimassa olevia rajoituksia koronapassin sijaan.

– Toimijan on valittava jompi kumpi. Jos alueella on voimassa rajoituksia, voi esimerkiksi baari olla auki normaalien aukioloaikojen mukaisesti, jos sen käytössä on koronapassi. Muutoin rajoituksia ei voi välttää. Jos koronapassia ei haluta käyttää, on noudatettava rajoitusten mukaisia ohjeita, Mölsä ohjeistaa.

Ravintola voi kuitenkin voimassa olevan lainsäädännön perusteella päättää, että se edellyttää koronapassia vain tiettyinä päivinä viikossa tai tiettyinä vuorokaudenaikoina.

Pääseekö pikkujouluihin ilman koronapassia?

Jos alueella on voimassa kokoontumisrajoituksia ja pikkujoulut katsotaan yleisötilaisuudeksi, ei pääse.

– Jos tilassa on muitakin henkilöitä ja se järjestetään julkisissa tiloissa, kuten ravintolassa, ja tilassa on muitakin henkilöitä, voidaan pikkujouluihin tulijoilta velvoittaa koronapassia, Räsänen sanoo.

Pikkujouluissa ei tarvita koronapassia, jos kyseessä on yksityistilaisuus.

– Yksityistilaisuus tarkoittaa puhtaasti yksityisesti tapahtuvaa toimintaa. Esimerkiksi työpaikka voi omissa tiloissaan järjestää omalle henkilöstölle suljetun tilaisuuden. Jos henkilöstö kuitenkin lähtee esimerkiksi ravintolaan tai teatteriesitykseen, joissa on muitakin ihmisiä, on kyseessä yleisötilaisuus, hän jatkaa.

Tuleeko maskia käyttää paikoissa, joissa on käytössä koronapassi?

Sairaanhoitopiirit ovat antaneet maskin käytöstä erilaisia alueellisia suosituksia. Myös erilaiset yksityisen tilan haltijat, kuten ruokakaupat, voivat tehdä omia suosituksiaan.

THL:n virallisen ohjeistuksen mukaisesti maskisuositus perustuu tilannekohtaiseen harkintaan. THL suosittelee, että maskia käytetään edelleen etenkin julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Erityisesti rokottamattomia kehotetaan huomioimaan maskisuositus.

– Maskin käytöstä koronapassin yhteydessä ei ole erikseen säädetty, mutta toki sen käyttö on suositeltavaa THL:n ja sairaanhoitopiirien antamien suositusten mukaisella tavalla, Mölsä kertoo.

Voiko koronapassin käyttö yleisötilaisuuksissa koskea jatkossa koko Suomea?

Koronapassin käyttö riippuu tällä hetkellä voimassa olevista rajoituksista. Mikäli koko Suomessa otettaisiin voimaan kokoontumisrajoitukset, koronapassia voisi soveltaa kaikkialla Suomessa laajemmin. Ilman rajoituksia koronapassia ei voi käyttää.

Sosiaali- ja terveysministeriö eli STM laatii asiasta lainsäädännön. Nyt voimassa oleva, koronapassia koskeva lainsäädäntö on voimassa vuodenvaihteeseen asti.

– On ollut paljon keskustelua siitä, pitäisikö koronapassin käyttöä laajentaa muutenkin. Se on kuitenkin STM:ssa käytävä keskustelu. On vaikeaa ennustaa tartuntojen kehitystä, mutta nyt tartunnat ovat lisääntyneet merkittävästi lähes koko Suomessa. Rokotekattavuuden parantuessa tartuntojen määrä toivottavasti alkaa painua alemmaksi, Räsänen arvioi.