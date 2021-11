”Vähän outo paikka suomalaiselle, juoda samppanjaa kullatussa huoneessa, mutta hyvin me pärjättiin ja sulauduttiin”, kertoo raahelainen insinööri.

Lontoon Towerin linnan ja Buckinghamin palatsin vartijat tunnetaan nimellä Beefeaters. Pihvinsyöjät.

Heistä on enää lyhyt aasinsilta raahelaisen diplomi-insinöörin Teemu Nivalan paistomittariin.

Palkittuun paistomittariin.

Hänen kuninkaallisen korkeutensa prinssi Charles luovutti viime keskiviikkona kuninkaallisen palkinnon paistomittareita valmistavalle Apption Labs -yhtiölle.

Teemu Nivala Prinssi Charlesin oikealla puolella palkintotilaisuudessa.

Nivalan puoliso Wen (kuvassa keskellä) on yrityksen operatiivinen johtaja.

Se on Leicesterissä Englannissa asuvan Nivalan ja hänen yhtiökumppaninsa Joseph Cruzin perustama yritys. Mukana johtajistossa on Nivalan puoliso Wen.

Meater-niminen langaton, esineiden internetiä (IoT) hyödyntävä palkittu paistomittari toimii kännykän applikaation kautta.

Palkitseminen julkistettiin jo viime keväänä, mutta koronapandemia siirsi seremoniat syksyyn. Siihen yhdistettiin kahden vuoden seremoniat.

– Käytiin Linnan juhlissa, Nivala kertoo.

Linna on tässä tapauksessa Windsorin linna.

– Vähän outo paikka suomalaiselle, juoda samppanjaa kullatussa huoneessa, mutta hyvin me pärjättiin ja sulauduttiin, Nivala naurahtaa.

The Queens Awards for Enterprise -palkinnon jakaminen alkoi vuonna 1955 eli kolme vuotta kuningatar Elisabet II:n valtaantulon jälkeen.

Siinä on neljä kategoriaa: kansainvälinen kauppa, keksinnöt, kestävä kehitys ja neljäntenä ”promoting opportunity through social mobility”.

Nivalan yhtiö palkittiin sekä kansainvälisen kaupan että keksintöjen kategoriassa

Prinssi Charles halusi kuulla kaikilta palkituilta, miten heidän yrityksensä oli perustettu, miten oli päästy eteen päin ja millaisia olivat haasteet.

– Kerroimme kääntäneemme haasteet voitoksi, kun covidin aikana ihmiset alkoivat tehdä ruokaa kotona, Nivala kertoo.

Charles oli vaikuttanut yllättyneeltä.

Kuuluisia beefeatereita, pihvinsyöjiä, Nivala ei nähnyt Windsorin linnan käytävillä, joten paistomittarin ominaisuudet eivät tulleet puheeksi henkilökunnan kanssa.

– Siellä olivat pelkät normaalit poliisit vartiossa.

Paistolämpömittaria voi seurata kännykällä.

Vuonna 2015 perustettu Britanniassa, Saksassa, Kaliforniassa ja Taiwanissa toimiva Apption Labs työllistää 60 työntekijää.

Palkinnon myöntämisperusteissa todetaan Apption Labsin olevan nopeasti kasvava keittiövälineyritys.

”Yritys on sitoutunut kehittämään patentoituja tuotteitaan maailmanlaajuisesti. Tavoitteena on saada mittari jokaiseen kotiin ja samalla asiakkailla on mahdollisuus valmistaa ravintolatasoista ruokaa kotona IoT-teknologian avulla.”

Langattoman paistomittarin syntyyn liittyy tarina kolmen kaveruksen grillausillasta viineineen ja viskeineen. 37-vuotias Nivala on Tampereen teknillisen yliopiston kasvatti ja diplomi-insinööri. Opintojen jälkeen hän muutti Yhdysvaltoihin ja vuonna 2008 puolisonsa opintojen takia Leicesteriin Englantiin.

Paistomittarin maailmanvalloitus alkoi joukkorahoituksilla, omilla säästöillä ja piensijoittajien panostuksilla.

Tyypillinen ostaja on kotona grillaava amerikkalainen mies.