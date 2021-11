Aleksi Valavuorta ja Arman Alizadia epäillään rikoksesta

Syyttäjä päättää, eteneekö asia oikeuteen.

IS:n tietojen mukaan urheilupersoona Aleksi Valavuorta, toimittaja-vaatturi Arman Alizadia sekä erästä radiojuontajaa on epäilty yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Rikoslain mukaan siitä voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Mieskolmikon lisäksi kyseisestä rikoksesta on epäilty ”Ristoa”.

Rikosepäily nivoutuu Riston tarinaan, josta IS on aiemmin kirjoittanut. Risto joutuu maksamaan elatusmaksuja lapselle, jonka biologinen isä hän ei ole.

IS on käyttänyt aikaisemmissa jutuissaan tarkoituksellisesti muutettua Risto-nimeä lapsen ja asianosaisten yksityisyyden suojaamiseksi.

IS:n tietojen mukaan rikosepäily on siirtynyt syyttäjälle syyteharkintaan. Syyttäjä päättää, nostaako hän syytteitä vai ei. IS ei tavoittanut syyttäjää keskiviikkoaamuna.

IS:n tietojen mukaan Riston ex-vaimo on vaatinut Valavuorelle ja radiojuontajalle rangaistusta, koska heidän pitäisi ammattinsa takia ymmärtää, ettei asiaa käsiteltäisi julkisesti oikeilla nimillä.

Risto esiintyi omalla nimellään radio-ohjelmassa, minkä lisäksi hän antoi haastattelun kasvoillaan ja omalla nimellään Valavuori Live -ohjelmassa.

Urheilupersoona Valavuorella on tällä hetkellä Twitterissä yli 135 000 seuraajaa. Hän on kirjoittanut isyysriidasta ja elatusmaksuasiasta Twitterissä.

Valavuori lupasi Twitterissä auttaa miestä oikeuskuluissa, jotta ”täysin vailla ihmisyyttä ja moraalia toimivat lapsen isä ja äiti saadaan vastuuseen”.

Valavuoren kiistää syyllistyneensä rikokseen.

– Toivon todella, että keissi selvitetään perinpohjaisesti. Mä en koe syyllistyneeni mihinkään muuhun kuin siihen, että mä olen kertonut totuuden, Valavuori kertoo IS:lle.

– On mielenkiintoista nähdä, mitä syyttäjä tekee, Valavuori sanoo.

Niin ikään ex-vaimo vaatii rangaistusta Arman Alizadille. Alizad teki Ristosta tv-jutun Arman Pohjantähden alla -sarjaan. Ennen jaksoa Alizad oli jakanut isyysasiaa koskevan twiitin, jossa oli Riston oikea nimi. Sittemmin Alizad on poistanut jakamansa twiitin.

– On mennyt vahingossa läpi joku, jossa on ollut oikea nimi. Sitten, kun tieto on huomattu, se on välittömästi poistettu, Alizad kertoo IS:lle.

Itse jaksossa Alizad käytti IS:n tapaan Risto-peitenimeä. Riston kasvot oli blurrattu, mutta hänen ääntään ei ollut muutettu.

Alizad kertoo IS:lle, että hän antaa viranomaisille työrauhan. Hän ei ota tämän tarkemmin kantaa rikosepäilyyn.

– Mua on kuultu tässä asiassa poliisilaitoksella.

– Viranomaiset tietävät, mitä he tekevät.

Risto on itse kirjoittanut elatusmaksuriidasta sekä kokemastaan ”isyysvääryydestä” Facebookiin ja Twitteriin omalla nimellään. Risto on kokenut, ettei hänellä ollut enää muuta mahdollisuutta tilanteen korjaamiseksi. Oikeudessa hänen vaateensa eivät menneet läpi.

Risto on esimerkiksi linkittänyt kirjoituksiinsa median kirjoittamia juttuja, ex-vaimonsa Twitter-tilin sekä laittanut tietoja miehestä, jonka hän olettaa olevan lapsen biologinen isä.

Risto on vaatinut kirjoituksissaan ex-vaimoa ja olettamaansa lapsen biologista isää oikaisemaan isyystilanteen. IS:n tietojen mukaan he ovat saaneet Riston kirjoitusten takia kansalaisilta vihapostia tai uhkaavan oloisia viestejä.

Risto kiistää IS:lle syyllistyneensä rikokseen. Hän on mielestään kirjoittanut taustatietoja ex-vaimostaan ja olettamastaan lapsen isästä mahdollisimman asiallisella tavalla.

– Ikävä prosessi, mutta mitään väärää en ole mielestäni tehnyt, Risto kertoo IS:lle.