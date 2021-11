Sairaala­hoidossa olevien korona­potilaiden määrä kasvanut – tämä on Suomen korona­tilanne nyt

Uusia koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu neljätoista.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 293 ihmistä, joista 36 on tehohoidossa, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Määrä on kasvanut sairaalahoidossa 33:lla ja tehohoidossa 5:llä perjantaista, jolloin koronasairaanhoidon määristä viimeksi raportoitiin.

Suomessa on raportoitu 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 230.

THL raportoi maanantaina vajaasta 3 200 uudesta koronavirustartunnasta. Tartuntamäärä on normaalia suurempi, sillä perjantaina THL ei raportoinut päivittäisiä koronatartuntamääriä teknisen vian vuoksi, eikä lukuja julkaista viikonlopun aikana.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä runsaat 10 600 tartuntaa, mikä on lähes 3 000 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 191 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Edeltävällä kahdella viikolla vastaava luku oli 138.

Suurimmat ilmaantuvuusluvut ovat Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. Keski-Pohjanmaan ilmaantuvuusluku on lähes 311 ja Pohjois-Pohjanmaan 296.

Ilmaantuvuusluvut ovat pyöristettyjä.

Koronavirusrokotteen toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on Suomessa 80,6 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Toisen annoksen saaneita on Suomessa yhteensä noin 3,94 miljoonaa ihmistä.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen rokotuskattavuus on puolestaan 86,2 prosenttia 12 vuotta täyttäneillä, eli sen on ottanut noin 4,22 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneiden määrä kasvoi sunnuntaista noin sadalla ja toisen annoksen vajaalla tuhannella ihmisellä.

Uusia rajoituksia

Koronatoimet kiristyvät eri puolilla maata, kun ravintolarajoituksia otetaan käyttöön useilla alueilla epidemiatilanteen pahentuessa. Rajoituksia voi kuitenkin edelleen kiertää koronapassin avulla.

Hallitus päätti ylimääräisessä istunnossa maanantaina rajoituksien käyttöönotosta Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Länsi-Pohjassa ja Kanta-Hämeessä. Alueet ovat määrittäneet olevansa uuden hybridistrategian kriteeristön mukaisia leviämisalueita, joiden epidemiatilanne vaatii hillintää.

Samalla jatketaan nykyisiä rajoituksia kahdeksassa eri maakunnassa. Ravintolarajoitukset ovat olleet voimassa Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan sekä Etelä- ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Rajoitukset ovat vaikuttaneet liikkeiden öiseen aukioloon ja asiakasmääriin, ja ne ovat pysymässä ennallaan.

Rajoituksia on voinut välttää vaatimalla asiakkailta koronapassin käyttöä. Koronapassi kertoo käyttäjänsä rokotus-, testi- tai sairastustilanteesta koronaviruksen osalta.

Tuoreiden linjausten myötä vain Keski-Suomen, Savon, Karjalan, Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiirit jäävät rajoitusten ulkopuolelle.

VARSINAIS-SUOMEN sairaanhoitopiirin alueella kielletään kokonaan yli 50 henkilön yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset sisätiloissa, kertoi Lounais-Suomen aluehallintovirasto (avi) maanantaina.

Rajoitukset ovat tiistaista alkaen voimassa kuukauden verran. Yli 50 henkilön tilaisuuksia pystyy järjestämään ilman voimaantulevia rajoituksia, jos käytössä on koronapassi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut viime viikot koronaepidemian leviämisvaiheessa, ja tilanne on heikentynyt viimeisen viikon aikana.

Rajoituksilla halutaan turvata terveydenhuollon kantokykyä ja tartunnanjäljityksen onnistumista.

Maanantaina voimaan tulleessa hallituksen päivitetyssä hybridistrategiassa on luovuttu alueiden jaottelusta perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen kesken. Päivitys strategiaan tehtiin, kun Suomessa saavutettiin 12 vuotta täyttäneiden 80 prosentin rokotuskattavuus.

Epidemian vaiheiden sijaan käytössä ovat nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat kriteerit. Niitä sovelletaan pahimmilla epidemia-alueilla, joita kutsutaan jatkossa leviämisalueiksi.

Leviämisalueilla voi olla esimerkiksi alhainen rokotuskattavuus, tietyt rajat ylittävä tartuntamäärä tai kuormittunut terveydenhuolto.

Voimaantulevat rajoitukset koskevat alueita, jotka ovat ilmoittaneet olevansa leviämisalueita. Alueiden piti viikonlopun aikana ilmoittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) omasta epidemiatilanteestaan.