Suomen Gripenit ylittivät poliittisen itärajan Saabin medialle esittelemässä taistelusimulaatiossa.

Linköping

Hornetit poistuvat käytöstä tällä vuosikymmenellä. Niiden korvaajaksi on tarjolla viisi hävittäjävaihtoehtoa. Ilta-Sanomat esittelee nuo vaihtoehdot tällä viikolla, yhden per päivä.

Luentosalin näytölle ilmestyy kartta, ja toimintavideo alkaa.

Hävittäjälentäjät Mikko Koli ja Jussi Halmetoja demonstroivat, kuinka venäläiset lyödään polvilleen. Suomen ilmavoimien kahdeksan Gripen E -hävittäjän lentue iskee Kuopion korkeudella Itä-Karjalaan, Venäjän puolelle muodostetun strategisen, pääsy-kielletty -ilmatorjuntakuplan sisään.

Gripen-hävittäjien ohjausnäytölle piirtyy kuva itärajasta, jossa Suomen ja Venäjän välillä kulkeva viiva on nimetty englanniksi: ”Political Border” – poliittinen raja.

Rajan itäpuolella kohteina ovat kaksi S-400-ilmatorjuntapatteriston maalinosoitustutkaa sekä neljä ilmassa partioivaa Suhoi-35-hävittäjää.

Ovelalla harhautustaktiikalla sekä elektronisen sodankäynnin laitteillaan Gripenien onnistuu yllättää ja hämätä venäläiset, ja kohteet tuhotaan. 25 minuuttia kestäneen simulaatiovideon lopuksi kaikki suomalaiskoneet palaavat takaisin tukikohtiinsa.

– Sitten vaan saunaan ja oluet, summasi evp-majuri Mikko Koli koukkauksen itärajan taakse.

Kaksi Gripen E -hävittäjää Linköpingin lentokentällä.

Ruotsalainen Saab on yksi viidestä Suomelle monitoimihävittäjiään tarjoavasta valmistajasta. Ruotsi on valmistajamaista ainoa, joka ei ole Naton jäsen. Siksi Saabia on puheissa pidetty vaihtoehdoista poliittisesti neutraaleimpana – vähiten Venäjää ärsyttävänä.

Toissa viikolla Saab järjesti ryhmälle suomalaistoimittajia päämajassaan Linköpingissä perusteellisen tiedotuspäivän HX-paketistaan. Samalla Saab esitteli konkreettisesti, mihin tarkoitukseen se Gripeneitä tarjoaa: tuhoamaan venäläiskohteita.

Saabin pääkonttorin edustalle Linköpingissä oli suomalaisvieraiden vuoksi nostettu myös Suomen lippu.

Saab myy Gripen E:tä ”älyhävittäjänä”, jossa yhdistyvät suoritus- ja päivityskyky sekä kustannustehokkuus.

Suomelle tarjottava E-versio on monella tavalla uusi Gripen. Siinä on muun muassa uuden sukupolven tutka. Koneessa on uusi ohjaamo laajoine näyttöineen, ja sen tietojärjestelmä on muiden koneiden ja maa-asemien kanssa verkottuva. Gripeniin voidaan ripustaa myös erityinen elektronisen sodankäynnin säiliö, jonka kyvykkyyksiä pidetään pätevinä.

Ruotsin ilmavoimissa Gripenit otetaan operatiiviseen laivuekäyttöön tammikuussa 2025.

Gripen E voidaan aseistaa tehokkain eurooppalaisin Meteor-ilmataisteluohjuksin, joiden kantama on yli 100 kilometriä. Gripenin lyhyen ja keskimatkan ilmataisteluohjus on eurooppalainen Iris-T.

Koneeseen on integroitu myös pitkän kantaman saksalaisvalmisteinen Taurus-risteilyohjus, joka on samantapainen kuin nykyisen Hornet-kaluston käyttämä Jassm. Se on tarkoitettu tuhoamaan linnoitettuja kohteita jopa 500 kilometrin etäisyydellä.

Saab paljasti Linköpingissä, että sen HX-tarjouksesta jopa 20 prosenttia kattaa asearsenaalin, yllä mainitut ohjukset mukaan lukien. Kun Suomen HX-hintakatto on 10 miljardia euroa, tarjoaisi Saab pakettiin siis kahden miljardin edestä ohjuksia.

HX-kisan loppusuoralla on entisestään korostunut, että 64:n Gripen E -monitoimihävittäjän lisäksi Saabin tarjous sisältää kaksi GlobalEye -tutkavalvonta- ja taistelunjohtokonetta. Ne olisivat täysin uusi suorituskyky Suomen puolustusvoimille.

GlobalEye-tarjousta on luonnehdittu jopa ”jäätävän kovaksi jutuksi”. Saabin mukaan koneet hyödyttäisivät merkittävästi kaikkien puolustushaarojen tiedustelua ja valvontaa jo rauhan olosuhteissa.

GlobalEye Kauhavan ilmailunäytöksessä kesällä 2020. Koneen selässään kantama tutkarakenne, ”suksiboksi" on suomalaisen aseyhtiö Patrian valmistama.

GlobalEye on kanadalaisen Bombardierin pitkän kantaman Global 6000 -liikesuihkukoneen runkoon rakennettu tutkavalvonta- ja taistelunjohtokone.

GlobalEyen tutkan kantama on Saabin mukaan jopa 600 kilometriä, eli läntisen Suomen yllä partioivan koneen tutkat näkisivät Vienanmerelle saakka idässä, ja eteläsuunnalla Baltian eteläosiin.

GlabalEye myös monipuolistaisi valvontakykyä, ja sillä olisi käyttöä esimerkiksi rauhanajan merivalvonnassa. Lisäksi GlobalEye mahdollistaisi Suomen osallistumisen ulkomailla yhteisoperaatioihin, joihin Suomi ei välttämättä aseistettuja hävittäjiä haluaisi lähettää.

Arabiemiraatit on tilannut viisi GlobalEye-valvontakonetta, joista kaksi on jo luovutettu.

Linköpingissä esiteltiin kahta rakenteilla olevaa GlobalEye-konetta – kuvata niitä ei saanut. Toistaiseksi niitä on tilattu Arabiemiraatteihin viisi kappaletta, ja Ruotsin hallitus on sitoutunut tilaamaan kaksi.

Saabin HX-tarjouksessa Gripenit ja GlobalEyet on nivottu samaan pakettiin. Tarjoukseen liittyvä kiinnostava uutinen tuli julki viime viikolla, kun Yhdysvallat ilmoitti olevansa valmis myymään Arabiemiraateille 50 kappaletta F-35-häivehävittäjiä, joiden siis jatkossa halutaan toimivan yhdessä GlobalEye-laivaston kanssa. F-35:ttä on pidetty vahvana ennakkosuosikkina Suomen HX-kisassa.

Linköpingin tuulisen lentokentän kulmaan oli marraskuun alussa parkkeerattu kaksi Gripen E- hävittäjää. Molemmat ovat Ruotsin ilmavoimien koneita, joista toinen, tunnusmerkinnältään 6011, on ensimmäinen operatiivinen Gripen E.

HX-tarjoushankkeen alkuvaiheessa Gripeneitä arvosteltiin siitä, ettei tuolloin ollut valmiina edes lentävää koeyksilöä. Kisan lähetessä loppua on Saab kuitenkin saanut hävittäjänsä jo sarjatuotantovaiheeseen ja lupaa valmiutta toimituksiin Suomelle 2025.

Ruotsin ilmavoimissa Gripenit ovat valmiita operatiiviseen laivuekäyttöön vuoden 2025 alusta lähtien.

Suomen ilmavoimien entinen koelentäjä majuri Mikko Koli jäi eläkkeelle alkuvuodesta. Hän on loppukeväästä lähtien ollut Saabin operatiivisena asiantuntijana. Hänen kanssaan Gripen-simulaatiota esitellyt majuri evp Jussi Halmetoja on ruotsinsuomalainen, 24 vuotta Ruotsin ilmavoimissa palvellut hävittäjälentäjä.

Suomessa Mikko Koli oli mukana Hornet-hävittäjien elinkaaripäivityksessä. Hän oli muun muassa ensimmäinen suomalainen, joka laukaisi Horneteihin hankitun Jassm-risteilyohjuksen.

Majuri Mikko Koli palveli ilmavoimissa vuodesta 1999. Hän toimi muun muassa koelentäjänä.

– 25 vuoden kokemuksella ilmavoimista voin sanoa, että Saabin tarjous on erittäin vahva. Täyden asepaketin lisäksi Suomelle tarjotaan täyttä määrää koneita, lisänä GlobalEyet, summaa Koli ja huomauttaa, että Gripen E on lähtökohtaisesti suunniteltu pohjoisiin olosuhteisiin.

Kolin mukaan Ruotsin ja Suomen ilmavoimien toimintaympäristö ja -menetelmät ovat pitkälti samankaltaisia.

– Meille lähtökohtana HX-kisassa on voitto, jonka suorituskyky ratkaisee. Meidän ei tarvitse lähteä poliittiseen keskusteluun, vastaa Koli spekulointiin hävittäjävalinnan politisoitumisesta.