Uusia koronatartuntoja raportoitu 3 166 – luvussa neljän päivän tilastot

Suuressa luvussa ovat mukana perjantain, lauantain, sunnuntain ja maanantain koronaluvut.

Suomessa on raportoitu maanantaina 3 166 uutta koronavirustartuntaa. Luvussa on mukana neljä päivää. Perjantaina uusia tartuntoja todettiin 880, lauantaina 933, sunnuntaina 770 ja maanantaina 583.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä runsaat 10 600 tartuntaa, mikä on lähes 3 000 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi sairaalahoidossa on 293 ihmistä, joista 36 on tehohoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kasvanut sairaalahoidossa 33:lla ja tehohoidossa 5:llä perjantaista, jolloin koronasairaanhoidon määristä viimeksi raportoitiin.

Suomessa on raportoitu 14 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 230.