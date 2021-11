IS SEURAA

Syytteessä ovat muun muassa lakimies ja Katiska-tuomittu.

Raskaisiin rikosepäilyihin kytketyn Mantaqa-jengin huumesyytteitä käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. IS seuraa istuntopäivää paikan päällä oikeustalon turvasalissa.

Laajassa jutussa on syytettynä 20 henkilöä. Syytteet koskevat pääosin törkeitä huumausainerikoksia, mutta myös muun muassa ampuma-aserikoksia.

Mantaqa on keskusrikospoliisin näkemyksen mukaan suhteellinen uusi järjestäytynyt rikollisryhmä. Ryhmän luonnetta ei kuitenkaan ole vielä tuomioistuimessa vahvistettu.

Pääkaupunkiseudulla vaikuttava ryhmä koostuu poliisin mukaan pääosin 1990-luvulla syntyneistä miehistä, joilla on taustaa esimerkiksi Lähi-idästä. Ryhmää leimaa poliisin mukaan vahva viranomaisvastaisuus.

Keskusrikospoliisin tutkimissa Mantaqa-jutuissa on poliisin mukaan ollut 4–5 määräävässä asemassa olevaa miestä, joista kolme on veljeksiä keskenään. Ryhmän nimi Mantaqa tarkoittaa reviiriä, keskusrikospoliisi on kertonut.

Lue lisää: Tällainen on raskaisiin rikoksiin yhdistetty uusi Mantaqa-ryhmä – KRP kertoo silmiin­pistävästä piirteestä

Helsingin käräjäoikeuden kokonaisuudessa on syytettynä yksi aiemmin Katiska-vyyhdissä syytteessä ollut mies, joka siinä jutussa tuomittiin käräjäoikeudessa vankeuteen.

Yksi syytetty Mantaqa-jutussa on lakimies, joka on toiminut oikeusavustajana muun muassa huumerikosjutuissa. Nyt häntä itseään syytetään törkeästä huumausainerikoksesta, avunannosta törkeään huumausainerikokseen ja ampuma-aserikoksesta.