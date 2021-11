Säässä iso käänne iltapäivällä – syynä lounaisvirtaus

Sää lämpenee selvästi maanantaina koko maassa. Lapissa tien pinnat muuttuvat liukkaiksi jäätävän sateen vuoksi. Lauha lounaisvirtaus ja enimmäkseen pilvinen sää jatkuvat ennusteiden mukaan myös seuraavina päivinä.

Maanantai valkeni aamulla monin paikoin pakkassäässä Suomessa. Tilanne muuttuu selvästi päivällä.

– Suomeen alkaa virrata lauhaa ilmaa lännestä, Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo Ilta-Sanomille.

Lumisadealue liikkuu maanantaina Lapin yli itään.

– Sää lämpenee ja pysyy lauhan tuulisena lähipäivinä, hän sanoo.

Ajokeli heikkenee Lapissa ja Koillismaalla päivän aikana. Lapissa pitää varautua maanantaina pääkallokeliin, kun sateen olomuoto muuttuu lumisateiden jälkeen jäätäväksi sateeksi.

Foreca kertoo asiasta myös Twitter-tilillään.

– Lapissa on mahdollisuus myös jäätävään tihkusateeseen. Lämpötilat ovat ylimmillään iltapäivällä maan eteläosissa noin 0+ +5 astetta, maan lounaisosissa +6 ja muualla Keski-Suomessa noin +3 +4 astetta. Oulun korkeudellakin on maanantaina iltapäivällä noin +2– +3 astetta. Lapissa lämpötilat ovat nollan molemmin puolin eli noin -2 – +2 astetta, Forecan Latvala kertoo.

Ilmatieteen laitoksen sivuilla näkyykin maanantaina Lapissa varoituksia huonosta ajokelistä.

Lämpeneminen jatkuu yöllä. Latvala kertoo, että lämpötilat ovat plussan puolella maanantain ja tiistain välisenä yönä koko maassa.

– Lapissa voi olla yöllä +3 astetta. Tiistaina päivän ylimmissä lämpötiloissa ei tapahdu silti suuria muutoksia. Maan eteläosissa on + 4 – +7 astetta, keskiosissa noin +1– + 4 astetta. Länsi-Suomessa on +3 – +7 astetta ja Oulun korkeudellakin 0– +2 astetta. Lapin lämpötilat ovat 0 - +10 astetta tiistaina, hän sanoo.

Keskiviikkona Suomen yli liikkuu hajanainen sadealue.

– Sää on tuulinen ja lauha koko maassa. Lämpötilat ovat suunnilleen samoissa lukemissa kuin tiistaina eli maan eteläisissä osissa +4 – +7 astetta, maan keskiosissa on noin + 2 – +6 astetta. Lapissa on ylimmillään + 4 astetta keskiviikkona, Latvala sanoo.

Lauha lounaisvirtaus ja enimmäkseen pilvinen sää jatkuvat ennusteiden mukaan myös seuraavina päivinä.