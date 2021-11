Tunnetko arjen sankarin tai oletko itse sellainen? Lähetä vinkki Ilta-Sanomiin!

Tunnetko arjen sankarin tai oletko itse sellainen? Lähetä vinkki Ilta-Sanomille!

Keskuudessamme elää monenlaisia tosielämän sankareita. Varsinkin sellaisia, jotka eivät pidä minkäänlaista meteliä itsestään.

Arjen sankareita on monenlaisia: on hengenpelastajia, jotka ovat toimineet pyyteettömästi onnettomuuspaikalla tai muualla hädän hetkellä. On ihmisiä, jotka ovat laittaneet oman henkensä alttiiksi auttaakseen muita.

Vielä enemmän löytyy sellaisia arjen sankareita, jotka auttavat muita päivästä, viikosta tai kuukaudesta toiseen.

On omaishoitajia, jotka auttavat perheenjäseniään. On vapaaehtoisia, jotka antavat tuiki tärkeää apua sitä tarvitseville. On ihmisiä, joilla riittää virtaa vetää harrastustoimintaa, jotta muillakin ilo, riemu ja elämänjano säilyisivät.

Ja puhumattakaan heistä, jotka mahdollistavat esimerkiksi mahdollistavat sellaisten lahjakkaiden lasten harrastuksia, joilla ei olisi muuten mahdollista harrastaa. Tai järjestävät nuorille työpaikkoja – elämän ensimmäisiä.

Tai yhteisestä ympäristöstä huolta pitävät aktiivit, jotka siivoavat vapaaehtoisesti koko asuinalueen lenkkipolut roskista. Tai isommat koululaiset, jotka ovat pienempien tukioppilaita ja esimerkkejä elämässä.

Kun asiaa oikein rupeaa ajattelemaan, tavallisia arjen sankareita on melkein jokaisen tuttavapiirissä. Kaiken ikäisiä nuorista senioreihin ja joka puolelta Suomea. Juuri heitä IS etsii haastateltaviksi juttusarjaan.

Lähetä vinkki WhatsAppilla numeroon 040 660 9019 tai sähköpostilla: simo.holopainen@iltasanomat.fi

Kiitos!