Metsään eksynyt lapsiperhe sai jännittävän oppitunnin Satakunnassa.

Lounais-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan, että sai viikonlopun aikana hoitaakseen tehtävän, josta jäi lopulta kaikille jäi hyvä mieli.

Poliisi kirjoittaa tiedotteessa, että Satakunnan alueella lapsiperhe oli lähtenyt laavuretkelle metsään. Marraskuun pimeä ilta ja synkkä metsä kuitenkin pudottivat perheen kartalta. Hetken samoiltuaan ja tilanteen todettuaan perhe totesi yksituumaisesti, ettei löydä enää tien varteen autolleen.

112-sovelluksen kautta soitettu hätäpuhelu tuotti hätäkeskuksen järjestelmiin hyvin tarkan paikannuksen eksyneistä. Läheiselle metsäautotielle lähetetty poliisin partio nosti lämpökameralla varustetun kuvauskopterin pimeälle taivaalle ja havaitsi perheen muutamassa minuutissa.

Perhe marssi lopulta kopterin valoja jonossa seuraten muutaman sadan metrin taipaleen takaisin tien varteen ja ihmisten ilmoille. Perhe oli lämpimästi pukeutunut, eikä heillä poliisin mukaan ollut missään vaiheessa hätää.

He saivat tapauksen myötä kuitenkin jännittävän oppitunnin: Poliisi kiittelee perhettä siitä, että he olivat varustautuneet hyvin ja toimivat järkevästi. Tapaus oli tiedotteen mukaan myös malliesimerkki siitä, kuinka poliisilla on hyvät mahdollisuudet auttaa erilaisin tavoin.