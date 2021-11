Kateissa oleva 65-vuotias mies lähti lauantaiaamuna ulkoilemaan koiran kanssa Mellunkylästä.

Helsingin poliisi etsii kateissa olevaa 65-vuotiasta miestä, joka lähti lauantaiaamuna kello 8 ulkoilemaan koiran kanssa Mellunkylästä.

Poliisi julkaisi Twitterissä kaksi kuvaa miehestä ja kertoo tämän olevan 165 cm pitkä ja normaalivartaloinen.

Miehellä on lyhyet harmaat hiukset. Yllään tällä on poliisin tietojen mukaan mustat housut ja musta takki, jossa on olkapäissä neonvihreää. Päässään miehellä on mustavalkoruutuinen lippis.