Itäkeskuksessa baaria pitävä Ari Lahikainen on turhautunut siihen, että ravintola-ala on korona-ajan suuri kärsijä. Lahikaisen mukaan Itä-Helsingissä koronapassin käyttöönotto ei kannata, koska asiakaskunnalla ei ole riittävästi koronapasseja.

Ari Lahikainen on pitänyt baaria Itäkeskuksessa Helsingissä 25 vuotta. Korona-aika on ottanut koville.

25 vuoden ajan Ari Lahikainen on pitänyt Idän piste -nimistä baaria samalla paikalla Helsingin Itäkeskuksessa. Baari on perinteisesti ollut yöpainotteinen, ja siellä on sata asiakaspaikkaa.

Kuten ravintola-ala yleisesti ottaen, myös Lahikaisen yritys on ottanut taloudellisesti rankasti takkiin korona-ajan rajoitusten vuoksi. Keväällä baari oli neljä kuukautta kiinni.

– Silloin sai anniskella vain kello 22 asti. Ja kun tämä on yöravintola, niin en aukaissut ollenkaan, Lahikainen sanoo.

– Onhan tämä kova taival. Taatusti kaikille ravintoloille.

Lahikainen kertoo, että liikevaihto on pudonnut alle 30:een prosenttiin, jolloin on vaikea maksaa edes kuluja.

Hän on laittanut baarinpitämiseen nyt omaa rahaa.

– Mutta jokaiselta loppuu rahat joskus.

Lahikaisen yritys on saanut neljä kertaa kustannustukea valtiokonttorilta, ja pian on tulossa viides kustannustuki. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä.

– Ne summat eivät mitään pelasta, mutta tässä tilanteessa jokainen euro on tervetullut, Lahikainen sanoo.

Ravintoloitsija Ari Lahikaisen selän takana ystäväporukka ryhtyy juhlistamaan 40-vuotista ystävyyttään.

Helsingissä ravintolat saavat olla auki yhteen asti yöllä, jolloin tarjoilu loppuu puoliyöltä. Mikäli ravintola ottaa käyttöön koronapassin, eli vaatii kaikilta asiakkailtaan todistuksen täydestä rokotesarjasta tai sairastetusta taudista, ravintola saa pitää ovensa auki rajoituksetta.

Lahikainen kokeili koronapassikäytäntöä kaksi viikonloppua, mutta pettyi tulokseen.

– Jos meillä on 30–40 asiakasta ennen kello 24 ja sen jälkeen kysytään koronapassit, niin silloin joutuu poistamaan 10–15 ihmistä, Lahikainen kertoo.

Uusia asiakkaita ei myöskään virrannut sisään passien kanssa puolenyön ja neljän välillä. Lahikainen arvioi, että asiakkaita tuli 15–20 ihmistä.

Bisnes koronapassin kera ei ollut kannattavaa, joten Lahikainen luopui sen käytöstä viime viikonloppuna ja palasi pistämään pilkun keskiyöllä.

– Ei ole mitään järkeä pitää baaria kauempaa auki. Koska täällä idässä ne, joilla on koronapassit, eivät liiku, Lahikainen kertoo.

– Ja ymmärrän sen, että jos meidän asiakaskunta on ollut 20 kuukautta kotona ja tottunut menemään kymmenen aikaan nukkumaan, niin eiväthän ne lähde rafloihin.

” Keskustaan ne koronapassilliset täältä ja jostain Kannelmäestä menee.

Lahikainen ei osaa sanoa, mistä johtuu hänen kokemansa tilanne, että Itä-Helsingissä ihmisillä ei olisi niin paljon koronapasseja.

Yrittäjänä häntä huolettaa se, että koronapassien haltijat eivät käy lähiöiden ravintoloissa.

– Keskustaan ne koronapassilliset täältä ja jostain Kannelmäestä menee, hän sanoo.

Yksi harmittava asia on myös se, että tutut kanta-asiakkaat purkavat turhautumisensa ravintoloitsijaan.

– Minusta on järkyttävää, että meistä ravintoloitsijoista tehtiin Gestapo. Kun minä heitän porukkaa ulos kello 24, niin jotkut sanoo, että olen käynyt täällä kymmenen vuotta enkä tule tänne enää ikinä. Ja sitten minä joudun nöyristelemään, että ei tämä ole minun vika.

Ari Lahikainen pitää epäreiluna ravintola-alan kohtelua koronarajoituksissa.

Ravintoloitsija on tuohtunut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtajan Mika Salmisen lausuntoon Uuden Suomen haastattelussa, jossa Salminen sanoi, että ravintoloissa ”suoraan sanottuna venkoillaan” koronapassien käytön kanssa, kun ennen puoltayötä asiakaspaikat täytetään ja vasta sitten passit tarkastetaan.

Lue lisää: THL: Koronapassi pitäisi tarkistaa jo ravintolaan tultaessa, ei vasta puoliltaöin

– Mitä tarkoittaa venkoilee? Lahikainen puuskahtaa ja sanoo, että ravintolat ovat kyllä noudattaneet sääntöjä.

Lahikainen sanoo tarjoutuvansa konsultiksi päättäjien palavereihin.

– Silloin voisin vääntää rautalangasta, miten nämä hommat toimii.

Lahikainen korostaa, että hän toivoo ravintola-alalle tasa-arvoista kohtelua muun liiketoiminnan kanssa.

– Ei voi olla niin, että ravintoloitsija joutuu olemaan Gestapo.