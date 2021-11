Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kateissa olevasta 13-vuotiaasta pojasta hätänumeroon.

Helsingin poliisi etsii Vuosaaressa 13-vuotiasta poikaa. Poliisi julkaisi myöhään perjantai-iltana kuvan kateissa olevasta pojasta Twitter-tilillään.

Poliisi kertoo twiitissään, että poika on 140 cm pitkä ja vartaloltaan hoikka. Hän on pukeutunut mustiin housuihin, takiin ja kenkiin. Mukana hänellä on myös harmaa tai musta reppu.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot pojasta hätänumeroon 112.