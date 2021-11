Mistä saadaan nuorille töitä? Mats Uotila: ”Ay-liike on todistanut olevansa menneen talven lumia, Lauri Lindén: ”Palkalla pitää tulla aina toimeen”

Veropäivän ympärillä on puhuttu myös eri ammattien ansioista ja esimerkiksi siitä, paljonko nuoret toivovat saavansa töissä palkkaa. Mitä ajatuksia tämä herättää?

Lindén: Palkalla pitää aina tulla toimeen. Työnteko on hyvä asia, ja myös nuorten pitäisi saada jalkaa oven väliin. On yhteiskunnalle paljon järkevämpää, että nuori kokee kannattavaksi työllistyä, kuin elää tukien varassa.

Uotila: Olen samaa mieltä. Palkkatuki on hyvä vaihtoehto erityisryhmille, mutta työllisyyttä pitäisi lähteä kohentamaan ensisijaisesti muin keinoin. Paikallinen sopiminen ja irtisanomissuojan poisto hyviä ensiaskelia.

Lindén: Irtisanomissuojan poistaminen ei varsinaisesti auta työntekijää. Paikallisen sopimisen lisäämistä voi kannattaa jos se ei tarkoita palkkojen polkemista. Nuorille pitää antaa turvaa ja tukea työelämässä, koska he ovat haavoittuvassa asemassa. Työehtojen-ja olojen tulee olla kunnossa.

Uotila: Irtisanomissuojan poisto auttaa työntekijää, koska tällöin yrittäjän ei tarvitse ottaa kohtuuttoman suurta taloudellista riskiä palkatessa. Tärkeintä on saada jalka oven väliin ja päästä työmarkkinoille.

Uotila: Irtisanomissuoja poistettiin Tanskassa 90-luvulla. Työllisyys on noussut, eivätkä edes paikalliset ammattiliitot halua sitä takaisin. Tietenkin pitää panostaa lisää myös työvoimapalveluihin.

Lindén: Koko suojan poistaminen on todella radikaali ajatus. Silloin erottaa voisi millä tahansa syillä. En toki kannata heikentämistäkään. Suomessa irtisanominen ei varsinkaan taloudellisista syistä ole verrattain kovin vaikeaa.

Uotila: Irtisanomissuoja pitää kiinni siitä, että Suomen työllisyysaste on verrokkimaiden takana. Lisäksi, ei kukaan huvikseen irtisano. Ei maalata tällaista kuvaa työnantajista. Poistetaan siis se ja alennetaan työn verotusta.

Lindén: Kyllä meillä on lukuisia tapauksia laittomista potkuista. Pidän esimerkiksi hyvin todennäköisenä, että raskaana olevia naisia alettaisiin irtisanomaan. Poistamiselle et kauheasti kannatusta löydä. Työn verotuksen alentamiselle enemmän. Varsinkin pienemmissä palkoissa se kannustaisi ottamaan työtä vastaan. Tämä kohdistuisi myös nuorille.

Uotila: Tanskan mallissa raskaana olevien naisten irtisanominen ei ole sallittua - hyvä niin. Työn verotuksen laskeminen on hyvä asia, se kannustaa tekemään enemmän töitä. Ei voi olla niin, että jokaista ansaittua euroa kohden lähes 50 senttiä menee valtiolle.

Lindén: Kyllä siihen tosiaan kaikki joitain poikkeuksia haluaa. 50 prosentin tulovero iskee tosin vasta 14 000 euron kuukausituloilla. Noin paljon tienaa harva. Työn verotus toki on haitallisinta verotusta, joten vähän voisi minustakin laskea. Ensi vuodellehan hallitus sitä jo laskee. Ei tosin paljoa.

Uotila: Tavoitteeksi tulisi ottaa verotuksen laskeminen ja työllisyyden kasvattaminen. Ei vain talouden takia vaan siksi, että työpaikka on ihmiselle itselleen hyvin merkityksellinen asia elämässä. Työ on parasta sosiaaliturvaa.

Lindén: On ehdottomasti. Muistetaan kuitenkin, että työ voi olla merkityksellistä vain silloin kun siitä saa riittävää palkkaa ja olot ovat jotain muuta kuin Hesburgerissa. Nämä ovat myös niitä paikkoja joihin nuoret usein menevät. Joten yrityksillä on myös vastuu.

Uotila: Työolojen on oltava hyvät ja palkan oikea. Ei kuitenkaan leimata yksittäisiä yrityksiä. Itselläni on monia kavereita, jotka ovat olleet Hesburgerissa töissä ja palaute on ollut yksinomaan hyvää.