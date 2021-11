THL kertoi Twitterissä, että teknisestä viasta johtuen uusien koronatartuntojen määrä ei päivity tänään koronakartalle

Koronaviruksen vuoksi tänään sairaalahoidossa on 260 ihmistä, joista 31 on tehohoidossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Määrä on kasvanut sairaalahoidossa kahdeksalla ja tehohoidossa kolmella keskiviikosta, jolloin koronasairaanhoidon määristä viimeksi kerrottiin.

THL kertoi Twitterissä, että teknisestä viasta johtuen uusien koronatartuntojen määrä ei päivity tänään koronakartalle. THL pyrkii kertomaan tartuntamäärän some-kanavillaan myöhemmin tänään.

Eilen uusia tapauksia raportoitiin 863 ja keskiviikkona 954.

Koronavirusrokotteen toisen annoksen on saanut 80,3 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, THL. Toisen annoksen saaneita on Suomessa nyt 3,93 miljoonaa.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen osalta 12 vuotta täyttäneiden rokotuskattavuus on 86,1 prosenttia eli noin 4,21 miljoonaa ihmistä.

Ensimmäisen rokotteen saaneiden määrä kasvoi eilisestä noin 2 500:lla ja toisen rokotteen saaneiden alle 8 000:lla.