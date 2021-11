Sauli Niinistö Valko-Venäjän tilanteesta Ylellä: ”Huolestuttaa, että ihmiset mielellään suuntaisivat Suomeen”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö pitää Valko-Venäjän pakolaiskriisiä huolestuttavana.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ei usko, että Valko-Venäjän pakolaiskriisi heijastuu Suomeen.

Niinistö kertoi asiasta Ylen haastattelussa.

Lue lisää: Marin vakuutti kyselytunnilla, että itäraja pitää – ”Emme hyväksyisi sitä omilla rajoillamme”

Valko-Venäjä on lennättänyt maahan tuhansia siirtolaisia lähinnä Lähi-idästä ja kuljettanut heidät maan länsiosaan Puolan vastaiselle rajalle. Siirtolaisille on tiettävästi luvattu, että Valko-Venäjän kautta heillä on vapaa pääsy EU:hun.

– Minä en toivo, enkä oikein usko, että törmäämme itärajalla tällaiseen tilanteeseen. Se tietysti aiheuttaa huolta, että ihmiset mielellään suuntaisivat Puolan ja Baltian läpi Suomeen, Niinistö sanoi Ylelle.

Saksalaislehti Die Welt kertoi torstaina, että Valko-Venäjän ja Puolan rajalla parhaillaan olevien siirtolaisten pääkohdemaita olisivat Saksa ja Suomi. Die Welt perusti artikkelinsa haltuunsa saamaan EU-komission sisäiseen, luottamukselliseen asiakirjaan.

Everstiluutnantti Mikko Lehmus Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskuksesta korjasi kuitenkin IS:n haastattelussa, ettei Suomi oli pääkohdemaana.

– Suomi on yksi kohdemaista. Käytössämme olevissa, asiaan liittyvissä raporteissa tai asiakirjoissa ei puhuta Suomesta pääkohdemaana, Lehmus sanoo.

Lue lisää: Rajavartiolaitoksen eversti­luutnantti: Valko-Venäjältä saapunut Suomeen 35 siirtolaista – pääasiallisia reittejä kaksi

Suomeen on toistaiseksi tullut noin 35 henkilöä Valko-Venäjän kautta. Suurin osa heistä on tullut Baltian maiden kautta, pieni osa Ruotsin kautta laivalla Suomeen.

EU:n alueelle päästyään siirtolaiset voivat tulla vapaasti Suomeenkin, koska sisärajatarkastuksia ei ole.

Niinistö sanoi Ylelle seuraavansa tapahtumia Valko-Venäjän ja Puolan välisellä rajalla huolestuneena.

– Kyllä se pahalta näyttää. Erityisesti se, että Valko-Venäjä on työntämässä ihmisiä rajan yli kiihtyvällä tahdilla, Niinistö sanoi.

Lehmus kertoi IS:lle, että rajavartiolaitos, poliisi ja maahanmuuttovirasto ovat tehneet varautumissuunnitelmia sen varalle, jos tilanne alkaisi eskaloitua itärajalla.

Valko-Venäjän hybridioperaatio herätti vilkasta keskustelua eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Hallitus vakuutti, että Suomi estäisi turvapaikanhakijoiden tulon Suomeen, jos Venäjä aloittaisi vastaavanlaisen hybridioperaation itärajalla.