Saksalalaislehti Die Welt kertoi torstaina, että Valko-Venäjän ja Puolan rajalla parhaillaan olevien siirtolaisten pääkohdemaita olisivat Saksa ja Suomi.

Die Welt perusti artikkelinsa haltuunsa saamaan EU-komission sisäiseen, luottamukselliseen asiakirjaan.

Tuhannet pääasiassa Lähi-idästä lähteneet ihmiset ovat parhaillaan jumissa Valko-Venäjän ja Puolan rajalla tilanteessa, jota epäillään Valko-Venäjän härskiksi vaikutusoperaatioksi EU:ta vastaan. Puola puolestaan on vastannut ihmisvyöryyn sulkemalla rajansa tiukasti.

Die Weltin mukaan siirtolaisia on lennätetty Lähi-idästä Valko-Venäjälle, ja maa on järjestänyt heille kuljetuksia rajalle. Lehden mukaan EU-komissio epäilee myös, että siirtolaislentoja on laskeutunut Venäjälle, josta ihmiset voisivat jatkaa matkaa Baltiaan ja mahdollisesti Suomenkin rajalle.

Everstiluutnantti Mikko Lehmus Rajavartiolaitoksen tilanne- ja riskianalyysikeskuksesta korjaa Die Weltin artikkelista sen, että Suomi olisi toinen pääkohdemaista.

– Suomi on yksi kohdemaista. Käytössämme olevissa, asiaan liittyvissä raporteissa tai asiakirjoissa ei puhuta Suomesta pääkohdemaana, Lehmus sanoo.

Lehmus sanoo, että Suomeen on toistaiseksi tullut noin 35 henkilöä Valko-Venäjän reitiltä.

– Suurin osa on tullut Baltian kautta eli suorinta reittiä, osa Ruotsin kautta laivalla Suomeen, Lehmus sanoo.

Tilanne on se, että jos pakolaiset pääsevät EU:n ulkorajalta EU-alueelle, he voivat tulla esteettä Suomeenkin.

– Niin kauan kuin sisärajatarkastuksia ei ole, Suomeen pääsee muualta EU:sta. Tilanne muuttuu, jos sisärajatarkastukset palautetaan – niin kuin tehtiin koronapandemian aikana – mutta tällä hetkellä sisärajatarkastuksia ei tässä laajuudessa ole.

– Teemme kuitenkin kompensoivaa toimintaa, kuten ulkomaalaisvalvontaa, eli miten tahansa Suomessa ei pääse liikkumaan, vaikka tänne tulisikin, Lehmus kuvaa.

Puolalaissotilaat partioivat Valko-Venäjän vastaisella rajalla keskiviikon ja torstain vastaisena yönä.

Rajavartiolaitoksen näkökulmasta tilanne on tällä hetkellä vakaa: tulijat ovat tulleet sisärajojen kautta, eikä tulo Suomeen ole ollut laajamittaista. Tilanteen kehittymistä seurataan kuitenkin aktiivisesti.

Mitä Suomi sitten voi tehdä, jos kymmeniä tai satoja pakolaisia alkaisi kerääntyä Venäjän ja Suomen vastaiselle rajalle?

– Alusta saakka tilanne pyrittäisiin pitämään hallinnassa. Rajavartiolaitos, poliisi ja maahanmuuttovirasto ovat tehneet varautumissuunnitelmia pohjaten niihin toimivaltuuksiin, joita meillä on. Toiminnoissa huomioidaan myös perus- ja ihmisoikeudet, Lehmus sanoo.

– Tässä puheena olevassa tapauksessa hybridivaikuttamisen välineenä käytetään ihmisiä, Lehmus sanoo.

Valko-Venäjän hybridioperaatio herätti vilkasta keskustelua myös eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Kimmo Kiljusen (sd) mukaan pakolaisille on annettu vahva viesti, että Schengen-alueelle on Minskin kautta vapaa pääsy.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kuvasi, että kyse ei ole tavanomaisesta turvapaikka- tai pakolaispolitiikasta.

Kymmenet poliisiautot olivat toimintavalmiudessa rajakaupunki Sokolkassa keskiviikkoiltana.

– Tämä on vihamielinen toimi, jonka EU yhdessä tuomitsee. Me emme tällaista toimintaa tuolla (Valko-Venäjän ja Puolan) rajalla hyväksy ja me emme hyväksyisi sitä omilla rajoillamme, Marin sanoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että tämän hetken valmiuslain mukaan rajanylityspaikkoja ei voida sulkea kokonaan. Valmiuslain uudistaminen on alkamassa.

Silti hallitus vakuutti, että Suomi estäisi turvapaikanhakijoiden tulon Suomeen, jos Venäjä aloittaisi vastaavanlaisen hybridioperaation.

– Miten silloin pitäisi toimia? Lainsäädännön pitää olla kunnossa ja täytyy pitää diplomaattisia suhteita Venäjän kanssa. Tätä diplomatiaa käydään koko ajan, Marin sanoi.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) muistutti, että jokaisella valtiolla on oikeus ja velvollisuus puolustaa ja valvoa omia rajojaan.

– Laittomat rajanylittäjät voidaan käännyttää, Ohisalo sanoi.

Valko-Venäjän tilanne oli torstaisen eduskunnan kyselytunnin ykkösaihe. Kysymykseen vastaamassa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (seisomassa).

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi, että EU pyrkii estämään nähdyn kaltaisia hybridioperaatioita vierailemalla lähtömaissa ja kertomalla tilanteesta. Myös liikenteenharjoittajien eli lentoyhtiöiden kanssa on neuvoteltu, jotta pakolaiskuljetuksia ei lennettäisi.

– EU on lähtenyt estämään näitä kuljetusreittejä jo lähtömaissa. Valko-Venäjä on mennyt murheellisempaan suuntaan. Ensin oli omien kansalaisten mielenosoitusten väkivaltainen nujertaminen, sitten reittikoneen kurssin muuttaminen ja pakkoalasotto ja nyt tämä, että työnnetään itse tuotettuja siirtolaisia yli rajan, Haavisto mietti.