KFC:n avajaisissa käsirysy – paikalle poliisi

Eläinten oikeuksien puolustajat jouduttiin poistamaan KFC-ravintolasta.

Pikaruokaketju Kentucky Fried Chickenin Suomen ravintolan avaus muuttui käsirysyksi, kun eläinaktivistit pyrkivät estämään ihmisten pääsyn juuri auenneeseen ravintolaan.

Yksi aktivisteista oli jonottanut kolme päivää teltassa ollakseen ensimmäisenä pikaruokaravintolassa, jotta hän voi kieltäytyä ensimmäiselle asiakkaalle luvatusta vuoden ilmaisesta kanaruoasta. Teltta herätti huomiota Tallinnanaukiolla jo aiemmin tällä viikolla.

Vartijat keskeyttivät aktivistin puheen ja sisäänkäynnin blokkaamisen. Eläinten oikeuksien puolustajat vietiin pois paikalta.

– Poliisi on selvitellyt, mitä siellä on käynyt ja onko tarvetta seuraamuksille. Tilanne on jo ihan rauhallinen, Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrotaan.

Poliisin ei tarvinnut ottaa ketään kiinni.

KFC avasi ensimmäisen ravintolansa Suomessa torstaina 11.11. kello 11.11. Ensimmäinen ravintola avautui Helsingin Itäkeskukseen.