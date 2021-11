Kupittaan Hannu teki töitä 11 508 päivää ja nousi eniten tienanneeksi K-kauppiaaksi

Se oli sukuvika, kun Hannu Aaltosesta tuli K-kauppias.

Nimet eivät jää mieleen, niin yleisiä ne ovat.

Aaltonen, Vornanen, Pokela, Salminen, Ekholm, Lintumäki, Himberg, Rinne, Huuho, Kiiskinen, Hautala...

Jos joku keksisi tehdä laulun 20:stä eniten tienanneesta K-kauppiaasta, tuiki tavalliset sukunimet pitäisi saada rimmaamaan keskenään, kuten Laulussa 20 perheestä Kivekäs, Walden, Wihuri, Hellberg, Rosenlew, Frenckell, Ahlström, Donner...

Aaltosesta olisi hyvä aloittaa, kiitos aakkosten.

Sitä paitsi turkulaisen Kupittaan Citymarketin kauppias Hannu Aaltonen oli eniten ansio- ja pääomatuloja vuonna 2020 kerännyt K-kauppias. Hänen yhteenlasketut tulonsa olivat 1,7 miljoonaa euroa, jossa oli kasvua edellisvuoteen 125 prosenttia.

Lähes kaikki muutkin Suomen suurimmat K-kauppiaat kasvattivat tulojaan.

Vuosi oli hyvä.

”Ruokakauppa oli koronavuoden voittaja, kun ei matkailtu tai pystytty syömään ravintoloissa eikä edes työpaikoilla tai kouluissa”, arvioi K-kauppiasliiton toimitusjohtaja Jaana Hertsberg veropäivän antia Helsingin Sanomille.

IS tavoitti Hannu Aaltosen torstaina Kupittaan Citymarketista. Se oli Aaltoselle 11 508:s päivä itsellisenä yrittäjänä, K-kauppiaana.

– Appi kertoo, Aaltonen tunnustaa, ei tukkimiehen kirjanpito.

Kauppias Hannu Aaltosesta tuli K-profeetta omalla maallaan, kun hän kiersi Rauman ja Lahden kautta takaisin synnyinkaupunkiinsa Turkuun.

Heti alkuun Aaltonen haluaa muistuttaa, etteivät keskiviikkona julkistetut verotiedot kerro kovin paljon ”jos mitään siitä”, mitä on tapahtunut viime vuonna tai edellisenä vuonna ”tai edes kolme vuotta sitten”.

– Ne kertovat 30 vuoden yrittäjäntaipaleesta, siitä, onko yritykseen jäänyt pääomia, joita voidaan joskus, vuosien saatossa, jakaa osinkoina.

Aaltosen päivä numero 1 K-kauppiaana oli 10. toukokuuta 1990. Ensin meni pari vuotta Raumalla, sitten kahdeksan vuotta Lahdessa ja nyt jo 20 vuotta Turun Kupittaalla.

– Mennään ensin pieneen ja lähdetään sieltä eteenpäin ja ylöspäin, Aaltonen kuvailee tyypillistä K-kauppiaan yrittäjänpolkua.

Palataan ihan alkuun, vuoteen 1962, jolloin Aaltonen, 59, syntyi – kuten sukunimestä on helppo päätellä – Turussa.

Jos sanoisi Aaltosen syntyneen kauppiassukuun, ei liioittelisi.

– Isä oli kauppias...

– Isän veli oli kauppias...

– Veli oli kauppias, serkku oli kauppias, isän äiti oli ollut kauppias...

Jättiyllätyksenä ei voi pitää, että myös Hannu Aaltosen poika Eemeli on Salon Citymarketin kauppias.

Kun isä ja poika tapaavat, heillä on usein aito yritys olla puhumatta työasioista. Viime sunnuntainakin viisi minuuttia keskustelua hallitsivatkin sää ja koirat.

– Sitten päästiin työasioihin...

Vaikka Aaltonen syntyi kauppiassukuun, hänestä ei pitänyt tulla kauppiasta.

– Minua kiinnostivat markkinointi ja mainonta.

1980-luvun puolivälissä Aaltonen pääsi työharjoitteluun silloiseen maailman suurimpaan elintarvikealan tukkuliikkeeseen SuperValuun. Siellä hän innostui uudelleen kaupankäynnistä, jota oli saanut seurata läheltä lapsesta asti.

K-kauppiaan työn Aaltonen rinnastaa maratonjuoksuun.

– Jos pääomia tulee, niitä investoidaan. Meidän seuraava investointi on luokkaa viisi miljoonaa euroa, kun kylmäkalusteet ja kylmäkoneet vaihdetaan hiilidioksidijärjestelmään ympäristövaatimusten takia.

Aaltonen painottaa, että tämä on se ”iso kuva”, jonka raameissa vuotuisia verotietojakin pitää katsoa.

– Se on syklistä. Suurempia investointeja tulee 7–10 vuoden välein. Seuraavassa remontissa koko kauppa uusitaan, suunnittelu on jo käynnissä.

Koronavuoden vaikutukset Kupittaalla olivat moninaiset.

– Verkkokauppa työllisti. Kun kaksi vuotta sitten meillä oli työntekijöitä 90, nyt heitä on 140, Aaltonen kertoo.

Iso muutos oli myös 3. toukokuuta 2019 alkanut 24-tunnin aukiolo.

Aaltonen mainitsee Kupittaan K-Marketin olevan Suomen toiseksi suurin ruokakauppa ja K-kaupoista suurin päivittäistavarakauppa. Suurin on Kaaren Prisma Helsingin Kannelmäessä.

Kupittaa on varmasti hieno paikka, mutta Suomessa on muitakin hienoja paikkoja, mikä on Kupittaan K-Citymarketin menestyksen salaisuus?

– Tämä voi tuntua kliseiseltä... mutta henkilökunnan asenne. Lajitelmat ja valikoimat. Ihan vain se työnteon asenne, ei ole mitään poppakonsteja tai sirkustemppuja.

– Juuri kaksi viikkoa sitten tulivat K-ketjun asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. Saimme taas korkeimmat arvot.

Taakse jäi 80 K-Citymarketia.

Aaltonen on aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Twitterissä seuraajia on yli 6 000. Twitter-profiilissaan Aaltonen esittelee itsensä: Kauppias CM Kupittaa Turku Finland Ajatukset vain omia/lainattuja. Yrittää olla herrasmies viestinnässä.