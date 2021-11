Huippututkija ryöpyttää rajusti Suomen koronatoimia: ”Täydellinen johtajuuden, strategian ja viestinnän tyhjiö”

Tuuli Lappalaisen mielestä Suomen hallituksen toiminta koronaepidemiassa on tavoitteetonta.

Ruotsin kuninkaallisessa teknillisessä korkeakoulussa genomiikan professorina toimiva Tuuli Lappalainen arvostelee kovin sanoin Suomen koronatoimia.

Biolääketieteen tutkija Lappalainen kirjoittaa Twitter-tilillään, että Suomen koronapolitiikassa on ”täydellinen johtajuuden, strategian ja viestinnän tyhjiö”.

– Hallituksen toiminta on tavoitteetonta ja epidemiatilanteesta irrallista manageerausta. Alueet hoitaa jos hoitaa, ihmiset kuolee jos kuolee, hallitus PM:n johdolla on pessyt kätensä, Lappalainen kirjoittaa.

Myös Columbian yliopistossa Yhdysvalloissa apulaisprofessorina ja New Yorkin geenitutkimuskeskuksessa työskentelevä Lappalainen on arvostellut Suomen koronatoimia aikaisemminkin.

Lappalaisen mielestä epidemia olisi pitänyt tukehduttaa kesällä 2020, kun siihen oli mahdollisuus.

Jo kolme kuukautta sitten, elokuun puolessavälissä, Lappalainen oli sitä mieltä, että tavoitteet tartuntojen suhteen ovat täysin hukassa. Silloin Lappalainen kirjoitti, että sairaalat eivät kestä koronan vapaata leviämistä.

– Kun tartuntoja on siis pakko torjua, se on HELPOMPAA ja HALVEMPAA jos niitä on esim. 100/päivä (jäljitys toimii) kuin jos niitä on 1000/päivä, Lappalainen kirjoitti twiittiketjussa, jota lainasi muun muassa Mediuutiset.

Lappalainen on sitä mieltä, että nykysuuntaus ei voi jatkua, vaan tartuntojen määrä tulee saada alemmas.

Hän perääkin hallitusta nyt kertomaan, mikä Suomen koronastrategia ja tavoite ja mille logiikalle se perustuu.

– Haetaanko nyt laumasuojaa tartunnoilla? Vai ajelehditaanko lastun lailla epidemian laineilla ilman mitään strategiaa? Lappalainen kysyy.