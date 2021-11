Jäämeren kylmyys romahduttaa lämpötilat viikonloppuna

Viikonloppuna etelässä lämpö nousee päivisinkin vain niukasti plussan puolelle.

Säässä tapahtuu viikonloppuna käänne viileään ja etelässäkin lämpötila painuu tuntuvasti pakkaselle. Vielä tällä hetkellä Suomessa vaikuttaa lauha länsituuli ja lämpötila on noussut viikon edetessä monin paikoin plussalle. Viikkoon on sisältynyt myös runsaasti sateita.

– Sää on hyvin vaihtelevaa, sadealueiden välissä myös aurinko ehtii näyttäytyä, meteorologi Kristian Roine sanoo Forecan sääblogissa.

Keskiviikkona pilvet ja sadealueet ovat siirtyneet hiljalleen itään. Keskiviikon ja torstain välisenä yönä sää on monin paikoin selkeää.

– Lauhassa länsituulessa yölämpötila pysyttelee maan etelä- ja keskiosassa plusasteilla, tosin tienpinnat voivat silti jäätyä. Maan pohjoisosassa on yöllä heikkoa pakkasta.

Torstaina Suomeen saapuu pilviä ja Länsi-Suomeen leviää sadealueita, jotka liikkuvat päivän aikana itään ja pohjoiseen. Pohjoisessa sade on räntää tai lunta, muualla maassa vettä. Torstaina ja perjantaina etelässä on 5–8 astetta lämmintä ja pohjoisessa on 0–5 astetta pakkasta.

Lämmintä ei näillä näkymin kauan riitä, sillä loppuviikosta sää alkaa hiljalleen viilentyä koko maassa. Etelässä on viikonloppuna päivisin muutama plusaste, maan keskiosissa lämpö on nollan tuntumassa ja pohjoisessa lämpö laskee viiteen pakkasasteeseen.

– Kuiva pakkaskorkeapaine ja viikonloppu on tulossa, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jari Tuovinen.

Tuovinen kertoo, että vielä perjantaina etelässä on noin viisi astetta lämmintä, mutta jo lauantain vastaisena yönä lämpötila laskee.

– Todennäköisesti jo siinä käydään pakkasella etelärannikollakin.

Sateiden odotetaan loppuvan perjantai-iltana eli lunta ei ole luvassa etelään viikonloppuna. Tuovinen sanoo, että viikonlopun aikana etelässäkään ei päiväaikaan päästä paria plusastetta korkeammalle. Öisin lämpötila laskee pakkaselle, mikä voi tehdä paikoin tienpinnasta liukkaan.

Sunnuntaina lämpötilat voivat romahtaa selkeästi pakkaselle.

– Sunnuntain ja maanantain välinen yö on hyvin kylmä, pakkasta on etelässäkin 5–10 astetta, maan keskiosassa paikoin 15 astetta. Pohjoisessa voimistuva lounaistuuli ja lisääntynyt pilvisyys heikentävät pakkaslukemia kuitenkin 5–10 asteeseen, Roine sanoo.

– Maanantaiaamu on kylmin. Olisiko silloin etelässäkin 5–7 astetta pakkasta, Tuovinen vahvistaa.

Jos lämmin sää vaihtuu loppuviikosta nopeasti lämpimästä kylmään, alkuviikosta sää muuttuu taas nopeasti takaisin lämpimäksi. Näillä näkymin ensi viikolla sää on jälleen lauhaa.