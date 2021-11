Maskikaupoista tunnettu liikemies Onni Sarmaste tienasi viime vuonna reilut puoli miljoonaa euroa.

Maskikaupoista tunnetuksi tullut liikemies Onni Sarmaste tienasi vuonna 533 533 euroa. Tulot koostuivat kokonaisuudessaan ansiotuloista. Maskikaupoissa mukana olleelle kauneusyrittäjä Tiina Jylhälle ei ole merkitty tuloja viime vuodelta.

Sarmaste nousi julkisuuteen epäonnistuneista maskikaupoista Huoltovarmuuskeskuksen kanssa keväällä 2020. Kauppoihin liittyi paljon epäselvyyksiä. Maskeja oli tilattu noin 10 miljoonalla eurolla Sarmasteelta ja Jylhältä, mutta Huoltovarmuuskeskuksen mukaan toimitus ei vastannut tilausta maskien määrän eikä laadun osalta.

Keskusrikospoliisi on tutkinut maskikauppoja rikosnimikkeellä törkeä petos, ja epäiltyinä on ollut kaksi miestä. Viime keväänä uutisoitiin, että Sarmaste on toinen epäillyistä. Tapauksen esitutkinta valmistui elokuussa.

