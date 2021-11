Miten 30-vuotiaat miljonäärit ovat kerryttäneet omaisuutensa? – yrittäjä: ”Mietin, että jos pystyisin työllistämään itseni ja muutaman muun”

Hyvätuloisimpien alle 30-vuotiaiden suomalaisten kuuden kärki koostuu miehistä. Naisia kymmenen kovatuloisimman joukkoon mahtuu kaksi.

Kolmen alle 30-vuotiaan kärki tienasi viime vuoden verotietojen mukaan yhteensä lähes 9 miljoonaa euroa. Miten he ovat rikastuneet?

Suomen suurituloisin alle 30-vuotias on 3,7 miljoonan euron tuloillaan on Jonathan Hed. Vuonna 1999 syntynyt kirkkonummelainen Hed kuuluu kotimaisen peliyhtiö Rovion omistajaperheeseen. Hedin tulot muodostuivat vuonna 2020 pelkästään pääomatuloista.

Hedin jälkeen listalla on vuonna 1994 syntynyt Arttu Voutilainen 2,7 miljoonan tuloillaan. Voutilainen on aurinkopaneeliyhtiö Savon Aurinkoenergia Oy:n toimitusjohtaja. Ansiotuloja verottaja kertoi hänelle kertyneen 4,4 ja pääomatuloja 2,6 miljoonaa euroa. Pääomatuloista suurin osa tuli yrityskaupasta.

– Minulla oli kokemusta laitteista, ja asia kiinnosti. Halusin kokeilla, miten aurinkoenergiabisneksessä pärjää. Mietin, että jos pystyisin työllistämään itseni ja muutaman muun, Voutilainen kertoi aiemmin IS:lle.

Kolmanneksi alle 30-vuotiaiden tuloissa ylsi vuonna 1993 syntynyt Olli Ilkka Julius Herlin 2,5 miljoonan euron tuloillaan. Ansiotuloja hänelle kertyi 2,2 ja pääomatuloja 2,5 miljoonaa euroa.

IS on kerännyt verohallinnon tiedoista suurituloisimpia alle 30-vuotiaita, eli aikaisintaan vuonna 1991 syntyneitä. Vuoden 2001 jälkeen syntyneet jätettiin taulukosta pois, koska he ovat saattaneet olla verovuoden 2020 aikana vielä alaikäisiä.

Kymmenen eniten viime vuonna tienanneen alle 30-vuotiaan tulotiedot löytyvät oheisesta artikkelista. Jutusta käyvät ilmi henkilön nimen ja syntymävuoden lisäksi erikseen ansiotulot ja pääomatulot, sekä kaikki tulot yhteensä.

Verolistoilta voi puuttua nimiä, sillä runsaat 2000 suomalaista on pyytänyt poistamaan nimensä medialle annettavasta julkisten verotietojen aineistosta.