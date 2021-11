Valtaosa tartunnoista on deltavarianttia.

Viime viikon aikana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä sairaalahoitoon koronan vuoksi otetuista lähes puolet oli saanut kaksi rokoteannosta. Hus kertoo tiedotteessa, että epidemiatilanne on pahentunut Uudellamaalla ja virusta on runsaasti liikkeellä.

Valtaosa koronavirustartunnoista johtuu tällä hetkellä deltavariantista, jonka voimakkaamman tartuttamiskyvyn vuoksi läpäisyinfektiot ovat lisääntyneet.

– Läpäisyinfektioiden lisääntyminen johtuu nykyisestä epidemiatilanteesta, jossa virusta on paljon liikkeellä. Rokotteiden teho on hyvä, mutta se ei ole sata prosenttia, Husin vt. toimitusjohtaja Markku Mäkijärvi sanoo tiedotteessa.

Hus kertoi tiistaina nostaneensa valmiustasoaan tehostettuun valmiuteen, joka on kolmiportaisen valmiusasteikon toinen aste.

Hus kertoo, että lokakuun ajan kahdesti rokotettujen määrä pysyi suunnilleen samana, noin kymmenessä potilaassa, mutta viime viikolla kahdesti rokotettujen määrä nousi 16:een. Yhteensä viime viikolla hoitoon otettiin 34 uutta koronapotilasta.

Suurin osa kahdesti rokotetuista sairaalahoitoa tarvitsevista koronaviruspotilaista on hoidettu vuodeosastoilla. Husin teho-osastoilla kahdesti rokotettuja on ollut vain yksittäisiä tapauksia. Heillä tehohoidon tarpeeseen on vaikuttanut jokin perussairaus.

Lähes kaikki teho-osastoilla hoidetut koronapotilaat ovat olleet rokottamattomia.

– Husissa hoidossa olleista ja olevista kaksi kertaa rokotetuista potilaista suurin osa kuuluu johonkin koronavirustaudin riskiryhmään tai he ovat ikääntyneitä. Tiedossa on, että näillä ryhmillä rokotteen suoja on heikompi kuin perusterveillä työikäisillä ja nuorilla, sanoo Husin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen.

Husista muistutetaan, että rokotukset eivät estä tartuntoja kokonaan, mutta niiden ansiosta suurin osa sairastuneista sairastaa oireettoman tai lievän taudin.

Maanantaina Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoi IS:lle, että ei ole yllättynyt, että myös kahdesti rokotettuja joutuu sairaalahoitoon.

– Se on oletettua, koska rokotteen teho sairaalahoitoa vastaan ei ole sata prosenttia. Koska tautia esiintyy väestössä, joillekin tartunta tulee rokotteen lävitse. Se on taudin kiertämisen riski.

Hän arveli, että osalla rokotetuista rokotteen teho on voinut laskea.

– Tiedämme, että kolmas rokoteannos on varsinkin iäkkäimmille pitkäkestoisen tehon kannalta tarpeen.

Hän myös sanoi, että koronavirus ei ole välttämättä ensisijainen syy sairaalahoitoon joutumisessa.

Kolmannen rokoteannoksen voivat tällä hetkellä saada 12-vuotiaat ja vanhemmat, joilla on voimakas immuunipuutos. Immuunipuutoksesta kärsivät voivat saada kolmannen rokoteannoksen kahden kuukauden kuluttua toisesta rokoteannoksesta. Muille ryhmille kolmas rokoteannos annetaan kuuden kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.