Reijo Ruokasen kolumni: Kukaan ei kertonut PRH:lle, mitä lopullinen ratkaisu tarkoittaa

PRH:n toiminta ansaitsee hieman pohdintaa, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

– Olemme nyt tarkentaneet ohjeistusta, että jos jonkin nimen merkitys tuntuu käsittelijästä arveluttavalta, niin hänen pitää kysyä asiasta kollegalta tai nostaa nimi esiin nimikokouksessa.

Näin kertoo patentti- ja rekisterihallitus (PRH) Twitter-viestissään.

Tarkennus on tarpeen, koska PRH on onnistunut jostain rekrytoimaan käsittelijän, joka ei tiennyt, että Arbeit macht frei (työ vapauttaa) ei ole vain saksaa vaan myös kansanmurhan kieltä. Hän hyväksyi tuon Auschwitzin keskitysleirin portin lauseen yrityksen nimeksi.

Ei ehkä kannata uhrata aikaa yrityksen perustajan järjenjuoksulle, mutta PRH:n toiminta ansaitsee hieman pohdintaa.

Olisiko ohjeistus estänyt tapahtuneen? Voi hyvin olettaa, että käsittelijä olisi ilman eri ohjettakin kysynyt muiden näkemystä tai ainakin googlannut nuo sanat, jos nimi olisi hänestä tuntunut arveluttavalta. Ehkä PRH:n olisi kannattanut olla uudessa ohjeessaan täsmällisempi ja edellyttää, että käsittelijän täytyy selvittää vieraskielisen nimen tausta ennen hyväksyntää. Siihen ei mene kuin pari minuuttia.

Ehkä PRH:ssa kannattaa hakemusta käsiteltäessä tarkastella myös, mitä aiempia nimiehdotuksia samalta taholta on tullut. Ennen keskitysleirilausetta lempääläläismies oli yrittänyt rekisteröidä yrityksensä nimeksi The final solution Oy. Se ei mennyt PRH:ssa läpi. PRH:n rekisteripäällikön Lalli Knuuttilan mukaan hylkäys saattoi johtua siitä, että rekisterissä on jo yritys lähes samanlaisella nimellä.

Kukaan ei ole kertonut PRH:n väelle, että The final solution on käännös saksan kielen sanasta Endlösung, lopullinen ratkaisu. Se oli natsien termi juutalaisten kansanmurhalle.

Jotain lohtua PRH:n väelle ja muillekin suomalaisille tuonee se, että nämä asiat ovat joskus vieraita myös saksalaisille. Vuonna 1998 Nokia mainosti vaihtokuorisia kännyköitä Saksassa mainoslauseenaan Jedem das Seine, jokaiselle ansionsa mukaan. Nuo sanat löytyvät Buchenwaldin keskitysleirin portista.

Asiayhteys ei ollut valjennut sen enempää Nokian saksalaiselle mainostoimistolle kuin yhtiön markkinointijohdollekaan. Nokia veti kampanjansa pois nopeasti. Ehkä mainostoimistokin meni vaihtoon.

Volkswagen-konsernin toimitusjohtaja Herbert Diess kannusti 2019 yhtiön väkeä kohti menestystä julistamalla Ebit macht frei, liikevoitto vapauttaa. Anteeksipyynnöllä siitäkin selvittiin, mutta jos Diess olisi hetken miettinyt, ei olisi tarvinnut pyydellä.

Epäilemättä PRH on maailman kiireisin virasto, mutta kai suomalaiselle virkamiehelle sen verran suodaan aikaa työnsä tekemiseen, ettei hänen tarvitse olla yhtä pölhö kuin saksalainen mainossuunnittelija tai konsernijohtaja?

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman vastaava päätoimittaja.