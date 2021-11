Keskusrikospoliisin epäilyjen mukaan Suomessa vaikuttaa uudentyyppinen järjestäytynyt rikollisryhmä, joka käyttää itsestään nimeä Mantaqa.

Poliisi epäilee ryhmän kytkeytyvän kahteen suureen huumerikoskokonaisuuteen, joista toista on juuri käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa ja joista toisen esitutkinta saatiin valmiiksi viime viikolla.

Vastikään käräjillä istuttiin törkeää huumerikosvyyhtiä, jossa Mantaqan epäillään koordinoineen marihuanan maahantuontia Latviasta ja levittäneen huumetta Suomessa. Esitutkinnassa selvitettiin noin 185 marihuanakilon hankkimista ja levittämistä. Viranomaiset takavarikoivat yhteensä yli 110 kiloa marihuanaa, 70 000 euroa käteistä ja kaksi ampuma-asetta.

– Epäilyksen mukaan marihuana tuli puhtaasti tälle porukalle, ja se levitettiin eteenpäin, kertoo tutkinnanjohtajana molemmissa Mantaqaan kytkeytyvissä rikos­kokonaisuuksissa toiminut rikoskomisario Kimmo Sainio Keskusrikospoliisista.

Huumerikosvyyhdissä käsiteltiin myös ryhmäläisten epäiltyjä törkeitä rahanpesurikoksia.

– Osalla epäillyistä on ollut liiketoimintaa, ja epäilemme ainakin osittain, että huumerikoksilla hankittua rahaa on pyritty viemään lailliseen bisnekseen sekoittamaan rahan laiton alkuperä. Samassa yhteydessä on tutkittu myös taustalta löytyviä pieniä velanperintä- ja ampuma-aserikoksia, jollaisia yleensäkin huumerikollisuuteen liittyy.

Viime viikolla poliisi sai valmiiksi toisen laajan huumerikostutkinnan, johon ryhmä epäilyissä linkittyy. Kokonaisuudessa toisen, ulkomaisen, rikollisryhmän epäillään tuoneen Ruotsista Suomeen noin 40 kiloa kokaiinia ja noin 100 kiloa amfetamiinia. Vastaanotto- ja levityspäässä Suomessa toimi useita eri ryhmiä, joissa epäiltyjä on kaikkiaan yli kaksikymmentä.

Mantaqaan kuuluvia henkilöitä ei ole vyyhdissä pääroolissa, mutta epäilyjen mukaan Mantaqa oli yksi huumeita Suomessa levittäneistä ryhmistä.

– Muutamia tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä epäillään siinä huumausaineen maahantuonnista ja levittämisestä. Mantaqa-kytköksen omaavien henkilöiden osalta epäily koskee yhdeksää kiloa kokaiinia ja kiloa amfetamiinia. He ovat yksi ryhmittymistä, jotka näitä huume-eriä ovat Suomessa ottaneet vastaan.

Krp:n mielestä kyseessä järjestäytynyt rikollisryhmä, ryhmäläiset kiistävät

KRP on kertonut pitävänsä Mantaqaa järjestäytyneenä rikollisryhmänä, sillä Mantaqan toimintatavat muistuttavat niin sanottuja perinteisiä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä. Oikeudessa ryhmää ei kuitenkaan ole virallisesti määritelty järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

– Oikeudessa ei ole vielä käytetty rangaistuksen koventamisperusteena sitä, että tämä olisi järjestäytynyt rikollisryhmä. Krp:n mielestä kyseessä on järjestäytynyt rikollisryhmä, mutta meillä ei ole ollut vielä riittävästi näyttöä järjestäytymisestä, koska järjestäytymisen osoittaminen on hieman hankalaa.

– Itse puhuisin siitä, että tämä on alle kymmenen henkilön kaveriporukka, joka on nimennyt itsensä Mantaqaksi ja joka on epäilyjen mukaan toiminut ammattimaisesti niin, että on tuottanut suuria määriä huumeita maahan ja tehnyt sen perinteisen järjestäytyneen rikollisuuden ryhmän tapaan. Toiminnassa on ollut johtosuhteet ja eri tehtävät, ja rikoshyöty on päätynyt johtohenkilöille. Vastuuta on pyritty sitten siirtämään juoksupojille.

Krp:n näkemyksen mukaan kyseessä on järjestäytynyt rikollisryhmä siksikin, että ryhmällä on olemassa nimi, toimitilat, johtosuhteet ja toimintatapa. Lisäksi yksittäisillä henkilöillä on ollut tatuointeja ja t-paitoja, joissa ryhmän nimi esiintyy.

– Se, mikä yhdistää tätä porukkaa, ei ole niinkään liivit tai mitkään muut näkyvät tunnukset, vaan enemmänkin alue, missä asutaan, kieli ja kulttuuritausta, mistä tullaan. Siltä osin kyseessä on uudentyyppinen ryhmä.

Miehet itse kiistävät kuuluvansa järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Heidän mukaansa minkäänlaista jengiä tai rikollisryhmää ei ole olemassa, vaan kysymys on kaveriporukasta.

Sainion mukaan poliisin näkökulmasta haaste on, että ryhmän jäsenmäärää on vaikea osoittaa.

– Siihen kuuluu kaveriporukkaa, joka viettää muutenkin aikaa yhdessä vapaa-ajalla. Kuka nyt sitten on rikollisryhmän jäsen ja kuka kaveri, niin sitä on todella vaikea näyttää todeksi, kun ei ole mitään näkyviä tunnuksia, joilla ilmoittaudutaan jäseniksi itse.

Ryhmä espoolaislähtöinen – Mantaqa-nimi tarkoittaa reviiriä

Pääkaupunkiseudulla toimivasta Mantaqasta on puhuttu espoolaisena ryhmänä, sillä useat ryhmäläisistä asuvat Espoossa, ja ryhmäläisillä on siellä myös liiketiloja. Ryhmän jäsenten liiketoiminnassaan käyttämän tilan seinältä löytyi esitutkinnassa Mantaqa-banderolli.

Sainio kertoo, että ryhmäläiset ovat pääosin 90-luvulla syntyneitä miehiä, joiden tausta on muun muassa Lähi-Idän suunnalla.

– Niissä rikosepäilyissä, mitä olemme tutkineet, on ollut neljä, viisi henkilöä, jotka ovat olleet enemmän määräävässä asemassa. Kolme näistä viidestä henkilöstä on veljeksiä. Meidän esitutkintojen perusteella veljekset ovat olleet epäillyissä rikoksissa johdossa, sekä heidän lisäksi muutama muu henkilö.

Ryhmän käyttämä Mantaqa-nimi tarkoittaa reviiriä.

– Vaikka Mantaqa tarkoittaa reviiriä, niin ei ole merkkejä siitä, että he olisivat ottaneet mitään tiettyä reviiriä haltuun, niin että sinne ei muilla olisi asiaa. Meillä ei ole merkkejä myöskään siitä, että perinteistä rekrytointitoimintaa olisi ollut, vaan luulen, että se liittyy alueellisuuteen ja kaveripiiriin. Eli vietetään aikaa tietyllä alueella, ja kaveripiirin kautta laajenee se homma.

”Viranomaisvastaisuus on ollut silmiinpistävää”

Sainion mukaan yksi poliisin havaitsema piirre ryhmässä on viranomaisvastaisuus.

– Viranomaisvastaisuus on tällä porukalla ollut silmiinpistävää. Käyttäytyminen kaikkien viranomaisten kanssa on ollut haastavaa. On pyritty vaikuttamaan viranomaistoimintaan käyttäytymisellä ja passiivisella tai osittain jopa aktiivisella sanallisella uhkaamisella.

– Tutkimme myös sellaista, että kun epäiltyä huumeomaisuutta saatiin takavarikkoon, niin takavarikon tehneeseen henkilöön kohdistettiin puhelimitse uhkauksia.

Ensimmäiset ryhmän epäillyt huumausainerikokset ovat tapahtuneet joulukuun 2019 ja joulukuun 2020 välisenä aikana. Sainion mukaan ryhmä on ollut viranomaisten seurannassa muutaman vuoden ajan.

– Parin vuoden ajalta pääkaupunkiseudun yksiköt ovat tehneet havaintoja tästä porukasta ja tietyistä ongelmista, mitä liittyy viranomaistoimintaan ja kanssakäymiseen viranomaisten kanssa.