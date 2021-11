Yle: Suojelupoliisi saattoi joutua vakoilun kohteeksi

Suojelupoliisi (supo) on saattanut joutua itse vakoilun kohteeksi palkattuaan uusia työntekijöitä, kertoo Yle.

Suojelupoliisi (supo) on saattanut joutua itse vakoilun kohteeksi, kertoo Yle. Ylen tietojen mukaan joihinkin suojelupoliisin työpaikkoihin on voitu hakea tarkoituksellisesti tiedustelumielessä tavoitteena selvittää tehtäviin valittujen työntekijöiden nimiä ja muita tietoja.

Yle arvioi, että tiedustelussa on käytetty hyväksi sitä, että kaikkien suojelupoliisin virkojen täyttö etenee julkisen haun kautta. Kun joku itse osallistuu hakuun, hänellä on mahdollista saada tietoa työpaikan saaneesta asianosaisjulkisuuden perusteella.

Suojelupoliisilla on Ylen tiedon mukaan vahvoja epäilyjä, että vuosien saatossa on ollut tilanteita, joissa on saattanut olla kysymys rekrytointitiedustelusta. Työnhakuun kohdistunut tiedustelu auttaisi esimerkiksi vierasta valtiota luomaan tietorekisteriä supon työntekijöistä.

Yle ei ole saanut vahvistusta, epäileekö supo työntekijöidensä rekrytoinnin tiedustelusta vierasta valtiota vai jotain ryhmittymää. Mahdollista kuitenkin on, että kyse olisi valtiollisen toimijan tiedustelusta.

Ylen käyttämä lähde luonnehtii asia niin, ettei tiedustelu ole ollut laajaa.

Supon tehtävät ovat laajentuneet

Supon tehtävät laajenivat, kun siviilitiedustelulaki säädettiin pari vuotta sitten. Suojelu­poliisista tuli silloin aiempaa selkeämmin tiedustelu- ja turvallisuuspalvelu. Se sai muun muassa oikeuden ulkomaantiedusteluun.

Yle kertoo, että sisäministeriö selvittää mahdollisuutta tukkia supon työnhakuun kohdistunut tiedustelumahdollisuus.

Ministeriö valmistelee Ylen mukaan lakiehdotusta, joka sallisi ei-julkisen työnhaun suojelupoliisille niissä tehtävissä, joissa on perusteltu tarve salatulle rekrytoinnille.