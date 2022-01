Erkki Rissanen on kaikkien torniolaisten tuntema Pullo-Eki – kerää roskat ja tölkit kahden valtakunnan alueella

Aurinko paistaa matalalla Tornionjoen yllä. Väylä on ohuen jääkerroksen peitossa.

Tornion Länsirannan pyörätietä pitkin rollaattoria työntävä mies hyräilee mennessään. Pipo on painettu syvälle päähän. Päällä on liikenteessä hyvin näkyvä oranssi takki. Länsirajan yli puhaltava navakka viima ei hidasta matkantekoa.

Vastaantulijat tervehtivät rauhallisesti keskustaa kohti liikkuvaa miestä. Jotkut jäävät vaihtamaan sanan tai pari.

Erkki Rissanen, 77, kaikkien torniolaisten tuntema Pullo-Eki on jälleen kierroksellaan. Tölkkikassit kolisevat vaimeasti rollaattorin sarvissa, kun hyväntuulinen mies kävelee kotia kohti. Välillä hän pysähtyy, noukkii tölkin tai roskan ojasta ja jatkaa taas matkaansa.

Erkki Rissanen matkustaa panttirahoilla kotimaassa ja ulkomailla.

Rissanen kiertää länsirajan alueella joka päivä, satoi tai paistoi. Pihalla on kaksi sähköskootteria, mutta niistä hän ei ole kovin innostunut. Rollaattori on kätevä. Reipas kävely ja raitis ilma tekevät hyvää.

Aamupäivän kierrokseen Eki käyttää melkein neljä tuntia. Sen aikana hän kiertää Tornion keskustan, menee rajan yli Ruotsiin ja kerää pullot, tölkit ja roskat myös Haaparannan puolelta.

– Tölkit ovat kevyempiä kuljettaa, mutta suomalaiset jättävät vielä kovin paljon jälkeensä pulloja, Eki sanoo.

– Eikä niitä tölkkejä saisi litistää. Menevät ihan hukkaan, hän huomauttaa.

Iltapäivällä Eki ottaa nokoset pienessä yksiössään. Sielläkin lattia on täyttynyt panttipusseista. Päikkäreiden jälkeen on aika käväistä aterialla Keskusgrillissä. Toinen panttikierros on vuorossa illemmalla, jos siltä tuntuu.

” Tölkit ovat kevyempiä kuljettaa, mutta suomalaiset jättävät vielä kovin paljon jälkeensä pulloja.

Muutaman tunnin keräystyön tuloksena Eki sai haastattelupäivänä yli sata vaihtoon kelpaavaa panttia. Rahat hän pistää visusti säästöön tulevia matkoja varten.

Parhaimpina keräysvuosina Eki on tehnyt viisi ulkomaanmatkaa. Hän on kiertänyt Eurooppaa, naapurivaltioita ja vieraillut kaukomailla. Parhaiten mieleen on jäänyt siisti ja turvallinen Dominikaaninen tasavalta.

Länsirajan tuntumassa kaikki tuntevat Pullo-Ekin, joka nappaa roskat ja pantit teiden varsilta.

Rissanen on syntynyt Oslossa. Tornioon hän muutti Karjalohjan kautta vuonna 1960. Eki viihtyy länsirajalla. Hän aikoo kerätä pulloja Kemistä, Torniosta ja Haaparannalta niin kauan kuin terveys kestää. Koronaepidemian aikana panttien määrä on moninkertaistunut.

Torniolaiset ovat muistaneet Pullo-Ekiä kahdella huomionosoituksella vuonna 2021.

Toukokuussa hän sai Tornio 400 -juhlavuoden Ympäristöteko-palkinnon. Palkintoperustelujen mukaan Eki on toiminnallaan edesauttanut Tornion kaupungin viihtyisyyttä ja siisteyttä vuosikymmenien ajan.

– Pullo-Eki on torniolainen arjen sankari, joka on torniolaisille hyvin tuttu näky katukuvassa. Ole Eki! -roskienkeruukampanja oli osa Kestävä kesä -ympäristötempauksia.

Marraskuussa Erkki Rissanen äänestettiin yleisöäänestyksessä vuoden 2021 valovoimaisimmaksi torniolaiseksi. Tulos julkistettiin Tornion perustajan, Ruotsin kuninkaan Kustaa II Aadolfin, syntymäpäivänä juhlituilla Piot-valofestivaaleilla.

Kilpailuun tuli yli sata esitystä, joista viisi pääsi varsinaiseen finaaliin.

Ruotsalalaiset pantit Eki palauttaa Haaparannalle ja suomalaiset pantit Tornion kauppoihin.