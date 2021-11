Nigerissä taas koulupalo – kymmeniä lapsia kuoli

Marandin alueelle julistettiin kolmen päivän virallinen suruaika murhenäytelmän takia.

Niamey

Ainakin 26 lasta on saanut surmansa koulussa tapahtuneessa tulipalossa Maradissa Nigerin eteläosassa Länsi-Afrikassa, kertoivat viranomaiset. Loukkaantuneita on toistakymmentä, ja osalla heistä on hengenvaarallisia vammoja.

Marandin alueelle julistettiin kolmen päivän virallinen suruaika murhenäytelmän takia. Tulipalo sattui vain seitsemän kuukautta sen jälkeen, kun vastaavassa palossa maan pääkaupungissa Niameyssä oli kuollut 20 lasta.

Nigerissä on huutava pula kouluista, ja tilannetta on yritetty korjata oljista ja puusta tehdyillä majoilla, jotka ovat kuitenkin erittäin tulenarkoja. Maan hallitus on ilmoittanut kieltävänsä vajakoulut.

Paikallisen opettajien etujärjestön pääsihteerin Issoufou Arzikan mukaan koulutunteja on parempi pitää vaikkapa puiden alla kuin tulelle aroissa vajoissa.

Niger on maailman köyhimpiä maita.