Tässä Suomen maakuntien kovin tulokärki vuonna 2020.

IS listaa viime vuoden suurituloisimmat maakunnittain. Katso alle kootuista listoista, ketkä ylsivät omalla alueellasi kärkijoukkoon. Listaa päivitetään.

Alla näkyvillä listoilla ovat koottuna maakuntien kärkitienaajien vuoden 2020 ansio- ja pääomatulot euroina. Luvut perustuvat verottajan luovuttamiin tietoihin.

Listoilta voi puuttua nimiä, sillä runsaat 2 000 suomalaista on pyytänyt poistamaan nimensä medialle annettavasta julkisten verotietojen aineistosta.

Ahvenanmaa

Ahvenanmaan tulokuningas on jälleen tuttu nimi. Paikallisen liikemiehen Anders Wiklöfin kokonaistulot olivat viime vuonna 5 076 284 euroa. Kauppaneuvos ja taloustieteen kunniatohtori kuuluu maakuntansa vaikutusvaltaisimpiin henkilöihin. Hän on koulutukseltaan kokki, mutta loi omaisuutensa liikemiehenä.

Wiklöf on Ahvenanmaan rikkain, Ålandsbankenin pääomistaja ja rakensi vuosikymmenten mittaan suuryrityksen, josta hän on viime vuosina nostanut pääoma- ja ansiotuloja yli viisi miljoonaa vuodessa. Viime vuonna Anders Wiklöfin kokonaan omistaman Wiklöf Holdingin liikevaihto oli 247,4 miljoonaa euroa pandemiasta huolimatta, ja se työllisti lähes 700 ihmistä. Wiklöf Holdingiin kuuluu mm. hotelleja, kauppoja, laivojen taxfree-myyntiä, kiinteistö- ja matkailualaa, logistiikkaa ja ambulanssihelikoptereita.

Etelä-Karjala

Etelä-Karjalan suurituloisin on lääkäri Danisa Zinhu. Viime vuonna hän tienasi yhteensä 1 666 283 euroa. Zinhu on alun perin kotoisin Zimbabwesta. Hän on kertonut Lääkärilehdessä matkustaneensa kotimaastaan stipendin turvin vuonna 1982, määränpäänä oli Neuvostoliitto ja miehen tavoitteena oli lääkäriksi opiskelu. Suomen kansalaisuuden hän sai vuonna 1995.

