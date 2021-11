Kysely: Joka neljäs eläkeläinen kiinnostunut palkkatyöstä – suurin kannustin on raha

Suurimmat kannustimet työntekoon eläkeiällä ovat lisäansion saaminen sekä itsensä tunteminen hyödylliseksi.

Joka kymmenes eläkeläinen työskentelee yhä säännöllisesti eläkkeen ohella. Satunnaisesti työskenteleviä eläkeläisiä on viidennes vastaajista.

Noin joka neljäs työelämän ulkopuolelle siirtynyt eläkeläinen on yhä kiinnostunut työnteosta eläkkeen ohella, ilmenee eläkelaitos Kevan selvityksestä. Maantieteellisesti suurinta kiinnostus työtekoon eläkkeen ohella on Keski-Suomessa ja Kainuussa, joissa kiinnostusta on kolmanneksella eläkeläisistä.

Työnteosta kiinnostuneita eläkeläisiä pitää poissa työnsyrjästä esimerkiksi se, ettei sopivaa työtä ole löytynyt.

– Meillä näyttäisi olevan eläkeläisten joukossa paljon sellaisia osaajia, jotka olisivat kiinnostuneet jonkinlaisesta työnteosta. Olen aivan varma, että sopivien työmahdollisuuksien osuminen kohdalle voisi saada mittavan joukon tekemään työtä eläkkeen ohella, Kevan johtava asiantuntija Ismo Kainulainen sanoo tiedotteessa.

Kyselyyn vastasi yli 2 000 eläkeläistä. Kyselytulosten perusteella joka kymmenes eläkeläinen työskentelee yhä säännöllisesti eläkkeen ohella. Satunnaisesti työskenteleviä eläkeläisiä on viidennes vastaajista.

Eläkkeen ohella työelämässä olevista vastaajista 12 prosenttia pitää työntekoa eläkkeellä taloudellisesti välttämättömänä, jotta ei joutuisi turvautumaan muiden apuun.

Valtaosa eläkeläisistä eli yli 70 prosenttia on kuitenkin kyselyn mukaan jättäytynyt kokonaan pois työelämästä. Heille tärkein syy olla tekemättä työtä on eläkkeen myötä saatu vapaus.

Myös terveyssyyt, ajan omistaminen perheelle tai osallistuminen esimerkiksi vapaaehtoistyöhön ovat yleisiä syitä jättäytyä palkkatöiden ulkopuolelle.

Kevan teettämän kyselyn toteutti Kantar TNS syyskuussa. Virhemarginaali on 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.