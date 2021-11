Karu käyrä korona­potilaiden määrän kasvusta: Husin alueella myös tupla­rokotettujen osuus on noussut

Tehohoidon tarve on pysynyt tasaisena.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä nousee Suomessa jälleen. Maanantaina koronan takia sairaalahoidossa oli 256 potilasta. Viime viikon maanantaina koronapotilaita oli 229 ja sitä edellisenä 214.

Maanantaina potilaista 100 oli perusterveydenhuollossa, 122 erikoissairaanhoidossa ja 34 tehohoidossa. Viime viikon maanantaina tehohoidossa oli 27 ja kaksi viikkoa sitten 34 henkilöä.

Eniten koronapotilaita oli tehohoidossa huhtikuussa 2020, jolloin sairaalahoidossa oli samaan aikaan 83 koronapotilasta.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tilastojen mukaan kahdesti rokotettujen prosentuaalinen osuus on noussut. Lokakuun viimeisellä viikolla yhdeksän ihmistä eli 35 prosenttia koronavirusinfektion vuoksi sairaalahoitoon joutuneista oli saanut kaksi rokoteannosta. Syys-lokakuun vaihteessa määrä oli kahdeksan eli 25 prosenttia.

Infektioylilääkäri Asko Järvisen tiedossa ei vielä maanantaina ollut viime viikon lukua.

Hän huomauttaa, että koska sairaalahoidossa olevien kokonaismäärä on matala, pienikin muutos voi merkitä suurta muutosta prosentuaalisessa osuudessa.

– Koska tautia esiintyy enemmän tällä hetkellä, tulee myös yksittäisiä tapauksia, jotka saavat tartunnan rokotusten lävitse ja saattavat joutua sairaalaan.

– Kyllähän tämä kuvastaa osittain sitä, että koko maassa rokottamattomien riski sairastua on kasvanut, hän sanoo valtakunnallisesta tilanteesta.

Järvinen ei ole yllättynyt, että kahdesti rokotettujakin joutuu sairaalahoitoon.

– Se on oletettua, koska rokotteen teho sairaalahoitoa vastaan ei ole sata prosenttia. Koska tautia esiintyy väestössä, joillekin tartunta tulee rokotteen lävitse. Se on taudin kiertämisen riski.

– Vaikka riski on pieni, rokotettukin voi sairastua ja tartuttaa sitä eteenpäin, eli tautia pyörii.

Osalla henkilöistä myös rokotteen teho on saattanut laskea.

– Tiedämme, että kolmas rokoteannos on varsinkin iäkkäimmille pitkäkestoisen tehon kannalta tarpeen.

Järvinen kertoo, että yleisellä tasolla sairaalahoitoon joutuneet kahdesti rokotetut ovat keskimäärin iäkkäämpiä henkilöitä, joilla rokotevaste saattaa olla heikompi. He ovat saattaneet saada myös rokotteen ensimmäisten rokotettujen joukossa. Osa on myös saanut immuunijärjestelmään vaikuttavia hoitoja tai heillä on siihen vaikuttavia sairauksia.

Järvinen kertoo myös, että koronavirus ei välttämättä ole ensisijainen syy, miksi henkilö on sairaalahoidossa. Näillä henkilöillä koronavirusinfektio on todettu sairaalahoitoon joutumisen jälkeen.

– Pari viikkoa sitten valtaosa oli sairaalassa muun syyn takia eli koronavirus ei ollut ensimmäinen sairaanhoidon syy.

Järvinen sanoo, että Husin alueella sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on pysynyt viime aikoina melko tasaisena.

– Olemme pyörineet siinä 40:n ympärillä. Hus-sairaaloissa huippu oli syyslomaviikolla, jolloin potilaita oli 55.

Hän kertoo, että myös tehohoidossa potilasmäärä on pysynyt suunnilleen samana ja potilaita on ollut 7–10.

– Husin alueella tehohoidossa on ollut sangen vähän kahdesti rokotettuja. On niitäkin ollut yksittäisiä.

Hän pitää mahdollisena, että sairaalahoidossa olevien määrä nousee joulun lähestyessä. Myös viime vuonna joulukuun puolivälissä sairaalahoidossa olevien määrässä oli piikki.

– Vuodenvaihteen ympäristö ja alkuvuosi oli taudin esiintymisessä vaikeampi.

Hän sanoo, että rokotetut pääsevät silti viettämään normaalia joulua.

– Riski varsinkin taudin vaikeaan muotoon on aika pieni.

Joulu voi olla hänen mukaansa riski erityisesti iäkkäille rokottamattomille.

– Silloin joulun seuraamukset voivat olla joillekin ikäviä.