Äärisäät vyöryvät Suomeen – ensimmäinen käänne tapahtuu jo ensi yönä

Lapissa on enimmäkseen 10–20 pakkasastetta maanantain ja tiistain välisenä yönä. Torstai alkaa aurinkoisena ja länsituulisena.

Tämän viikon säässä on luvassa monta käännettä. Marraskuussa ei päästä lokakuun lämpötiloihin. Ilmatieteen laitos kertoo Twitter-tilillään, että lokakuu 2021 oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian kolmanneksi lämpimin. Suomessa lokakuu oli tavanomaista lämpimämpi lähes koko maassa.

Foreca kertoo viikon sään käänteistä.

– Maanantai oli aurinkoinen ja kylmähkö päivä. Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala kertoo Ilta-Sanomille.

Ensimmäinen käänne tulee maanantain ja tiistain välisenä yönä. Sää kylmenee selvästi ja sille on selkeä syy.

– Kylmää ilmaa virtaa Suomeen Jäämeren suunnalta. Yöllä pakkasta on jo koko maassa. Lämpötila laskee etelässä monin paikoin viiden pakkasasteen vaiheille, maan keskiosassa on 0–10 pakkasastetta, lauhinta on länsirannikolla. Pohjoisessa on kylmempää, Lapissa on enimmäkseen 10–20 pakkasastetta, Latvala sanoo.

Tiistain vastaisesta yöstä on tulossa kylmä.

Tiistaina uusi pilvialue sateineen kääntää lämpötilat päivällä vähitellen uudelleen nousuun. Samalla alkavat sateet. Tiistaina on luvassa myrskypuuskia, lunta, räntää ja vettä.

– Pilvisyys lisääntyy tiistaina. Sateet alkavat aivan maan eteläosissa vetenä, mutta muualla maassa lumena. Vaikka sadealue menee melko nopeasti Suomen yli, ajokelistä tulee huono, sillä tienpinnat voivat olla jäiset, Latvala kertoo.

Tiistaina sataa ensi lunta, sitten vettä ja lopuksi sade tulee Latvalan mukaan vetenä.

Foreca kertoo aiheesta myös Twitter-tilillään.

– Vaikka sademäärät jäävät muutamiin senttimetreihin, lumipyry tekee näkyvyydestä huonon ja sään lauhtuessa lumiset tienpinnat ovat liukkaat. Päivän ylimmät lämpötilat ovat maan eteläisissä osissa noin 0– +5 astetta. Lämpimintä on Lounais-Suomessa. Maan keskiosissa noin 0– -5 astetta ja pohjoisosissa noin -5 – -10 astetta, hän kertoo.

Keskiviikkona ja torstaina Suomessa vallitsee lauha sää, kun läntinen ilmavirtaus vallitsee.

– Keskiviikkona päivän ylimmät lämpötilat ovat maan eteläisissä osissa +5– +9, maan keskiosissa +1 – +6 astetta ja pohjoisosissa noin 0– -5 astetta, Latvala kertoo.

Torstai alkaa aurinkoisena ja länsituulisena.

– Lapissa tulee jokunen lumi- tai räntäkuuro, mutta muuten on aluksi poutaista. Matalapaineen alue vaikuttaa kuitenkin edelleen Suomen säähän ja pilvisyys lisääntyy lännestä alkaen. Illan kuluessa länteen voi jo levitä uusia vesisateita.

Lämpötila on torstaina päivällä etelässä ja lännessä 4–8 astetta, idästä Oulun seudulle 1–5 astetta, Etelä-Lapissa nollan vaiheilla ja Pohjois-Lapissa on 0–5 pakkasastetta. Yölämpötilat ovat perjantain vastaisena yönä samankaltaisia kuin edellisenäkin yönä.

Viikonloppuna sää kylmenee jälleen. Kylmeneminen alkaa jo perjantaina.

– Jäämeren suunnasta virtaa uudelleen kylmää ilmaa Suomea kohti. Siitä seuraa uusi hetkellinen kylmenemisen ajanjakso viikonlopuksi Suomeen. Sää voi muuttua monin paikoin aurinkoiseksi ja sateet jäävät vähiin, Latvala sanoo.