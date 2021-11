Poliisien epäillään luovuttaneen salaista tietoa ryhmälle, jonka viestittelystä piirtyy synkkä kuva Suomesta

Kolmea poliisimiestä epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta. Yhtä heistä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Keskusrikospoliisin ja Syyttäjälaitoksen suorittama esitutkinta äärioikeistoon linkittyvässä rikoskokonaisuudessa on valmistunut ja asia on nyt siirretty syyteharkintaan, tiedottavat Krp ja Syyttäjälaitos.

Syyttäjän pöydälle harkittavaksi on edennyt epäiltyjä virkarikoksia sekä ampuma-aserikoksia.

Kyse on rikoskokonaisuudesta, jota Keskusrikospoliisi ja Syyttäjälaitos tutkivat alkusyksystä 2020 alkaen.

– Tutkinnan keskiössä oli turvallisuusalalla työskentelevistä henkilöistä koostunut, äärioikeistolaiseen ideologiaan myötämielisesti suhtautunut ryhmä, tiedotteessa kuvaillaan.

Esitutkinnassa oli kaksi haaraa. Syyttäjätutkinnanjohtajan johtamassa haarassa epäiltyinä on poliiseja.

Kolmea poliisimiestä epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta. Yhtä heistä epäillään lisäksi virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Poliisien epäillään luovuttaneen salaiseksi luokiteltua tietoa ainakin ryhmän käyttöön.

Yhden poliisin osalta syyttäjä teki aiemmin päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta virkavelvollisuuden rikkomisen ja kavalluksen osalta ja yhden osalta esitutkintaa ei aloitettu tehdyn esiselvityksen jälkeen.

Kaiken kaikkiaan esitutkinnan tai esiselvitysten kohteena oli tutkinnan aikana yhteensä kuusi poliisia.

– Esitutkinnassa on ollut kyse poikkeuksellisista rikosepäilyistä, koska epäiltyinä oli myös poliiseja, tiedotteessa todetaan.

Keskusrikospoliisin johtamassa toisessa esitutkintahaarassa yhtä henkilöä epäillään ampuma-aserikoksesta ja yhtä henkilöä ampuma-aserikkomuksesta.

– Epäily liittyy tapaan, jolla luvallisia ampuma-aseita on säilytetty.

Lisäksi kolmea henkilöä epäillään yllytyksestä virkasalaisuuden rikkomiseen. Epäiltynä on myös poliisissa työskennellyt henkilö, jota epäillään virkasalaisuuden rikkomisesta. Hän ei kuitenkaan ole toiminut poliisina vaan muissa tehtävissä.

Ryhmän jäsenten toimintaa tutkittiin alun perin epäiltynä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluna, mutta tästä rikosnimikkeestä luovuttiin, kun syyttäjät tekivät jo aiemmin tutkinnanjohtajien esityksistä rajoittamispäätökset tämän nimikkeen osalta.

Valmistelurikoksen nimike jätettiin pois, koska esitutkinnassa ei löytynyt todennäköisiä syitä epäillä juuri kyseistä rikosta.

Tutkintaa jatkettiin kuitenkin muilla rikosnimikkeillä, joiden osalta esitutkinta on nyt valmistunut.

Tiedotteen mukaan poliisin eri yksiköt, Syyttäjälaitos ja Suojelupoliisi tekivät tutkinnan aikana laajaa yhteistyötä, ja yhteistyöllä saatiin kerrytettyä ilmiötason tietoa äärioikeistosta sekä tehtyä toimia mahdollisten rikosten ennalta estämiseksi.

KRP: Ryhmän sisäinen viestintä on ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa

Tutkinnan keskiössä oli noin kymmenen suomalaisen miehen ryhmä, jonka jäseniä yhdistää äärioikeistolainen ideologia. Ryhmä on käynyt keskusteluja pikaviestisovelluksissa suljetuissa keskusteluryhmissä.

KRP on kertonut aiemmin, että ryhmän sisäinen viestintä on ollut rasistista ja yhteiskuntarauhaa kyseenalaistavaa, jopa sisällissotaan tai vallankumoukseen kiihottavaa. Ryhmä tuli KRP:n tietoon toisen rikostutkinnan yhteydessä.

Ryhmässä on keskusteltu erityisesti ulkomaalaistaustaisista ihmisistä, jotka jäsenet ovat kokeneet uhaksi itsenäiselle Suomelle, KRP kertoi.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare.

– Ryhmää on yhdistänyt turvallisuusala ja siitä kiinnostuneisuus, ja he ovat löytäneet toinen toisensa. Siihen on liittynyt "Suomea puolustava" näkökulma, jossa he ovat varautuneet jonkinlaista "uhkaa" varten. Esitutkinnassa ei ole selvinnyt, että mihin, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Springare sanoo STT:lle.

– Ryhmässä on puhuttu tekniikoista ja siitä, miten harjoitellaan ja millaisia varusteita hommataan.

Ryhmässä on myös keskusteltu asioista, jotka ovat poliisin salassa pidettäviä tietoja.

Epäillyt kiistivät valmistelurikoksen esitutkinnassa. Heidän mukaansa kyse oli vain "epäasiallisesta keskustelusta".