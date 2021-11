Tytär kertoi joutuneensa raiskatuksi – isä kosti epäillylle miehelle

Isä käytti puukkoa. Hän sai ehdollisen vankeustuomion.

Etelä-Savon käräjäoikeus tuomitsi 49-vuotiaan miehen törkeästä rattijuopumuksesta sekä pahoinpitelystä 10 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Mies kuuli sosiaaliviranomaisilta ja 15-vuotiaalta tyttäreltään, että tämä olisi raiskattu. Muutamaa tuntia myöhemmin mies kosti.

Mies ei tuntenut entuudestaan epäiltyä raiskaajaa, jonka nimen hän sai tyttäreltään. Mies hyppäsi autoonsa, ja ajoi sillä noin 1,4 promillen humalassa. Hän ajoi epäillyn raiskaajan kotipihalle.

Mies kävi käsiksi tyttärensä epäiltyyn raiskaajaan, ja löi tätä nyrkillä kasvoihin. Mies piti puukkoa uhrin kaulalla sekä löi sillä kahdesti reiteen. Mies potkaisi maahan kaatunutta uhria muutaman kerran.

– Mulla jotenkin vaan kilahti. Se tuli niin vahvana se tunne, mitä mun lapsi on joutunut kokemaan, niin mulla meni ylitse se, mies kertoi poliisille.

Uhri oli kertomansa mukaan paniikissa. Hän pelkäsi, ettei näkisi huomista päivää. Hän tarjoutui ilmoittautumaan poliisille, mutta kertomansa mukaan se ei miehelle riittänyt. Lopulta uhri pääsi karkuun. Episodi tapahtui Etelä-Savossa viime vuoden elokuussa.

Mies joutuu maksamaan tyttärensä epäillylle raiskaajalle 2 660 euron korvaukset muun muassa kivusta, särystä ja etuhampaan korjaamisesta aiheutuneista kuluista.

Mies joutuu maksamaan myös uhrin 1 705 euron oikeudenkäyntikulut. Etelä-Savon käräjäoikeus antoi tuomion perjantaina.

– Hänellä on ollut useita tunteja aikaa rauhoittua tunnekuohustaan ja antaa virkavallan selvittää kyseistä rikosepäilyä. Hän on päätynyt niin sanottuun omankäden oikeuden käyttämiseen, mikä ei ole sallittua, Etelä-Savon käräjäoikeus kirjoitti.

Miehen tyttäreen kohdistunut epäilty raiskaus ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on yhä poliisitutkinnassa. Epäilty tekijä on ollut vangittuna. Hän on sukupuoleltaan mies.