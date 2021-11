Sikiöaikana alkoholille altistuneet jäävät usein ilman tarvitsemaansa tukea

Tukea tarvittaisiin varhaisessa vaiheessa, mutta varsinkin lasten on vaikea saada FASD-diagnoosia.

Merkittävä osa äidin raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaurioittamista lapsista jää vaille tarvitsemaansa tukea, asiantuntijat arvioivat. Keskeinen syy on se, että FASD-diagnoosia on vaikea saada.

Kirjainyhdistelmä FASD viittaa sanoihin fetal alcohol spectrum disorders, mikä tarkoittaa alkoholin aiheuttamien sikiövaurioiden kirjoa. Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö voi oireilla lapsessa lukuisilla tavoilla. Siksi diagnoosin tekeminenkin on hankalaa, kertoo ylilääkäri Margareeta Häkkinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL).

FASD:lle ei ole tyypillistä oirekuvaa, vaan se ilmenee lukuisin eri tavoin sekä tiedonkäsittelyn vaikeuksina että sosiaalisina hankaluuksina. Jos äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä ei ole varmaa tietoa, diagnoosi jää todennäköisesti saamatta.

– Ilman diagnoosia palveluketju ei välttämättä käynnisty, Häkkinen sanoo.

Ongelmat ilmenevät viimeistään nuoruudessa

FASD-ihmiset tarvitsevat yleensä tukea monissa asioissa koko elämänsä ajan. Vauvoina heillä voi olla vaikeuksia syömisessä ja nukkumisessa. Leikki-iässä he saattavat tarvita apua puheen ja käyttäytymisen hallinnan kehityksessä.

Sikiöaikaiset alkoholivauriot tulevat esiin usein viimeistään koulussa, jossa FASD-lapsilla saattaa olla ongelmia erityisesti matemaattisten aineiden kanssa. Nuoruusiässä henkilöiden voi olla vaikea noudattaa sääntöjä, Häkkinen kuvailee.

FASD-ihminen kohtaa pahimmat ongelmansa yleensä teini-iässä tai varhaisaikuisuudessa, jolloin joukkoon sulautuminen on ihmiselle tärkeää ja jolloin epäsuhta muihin korostuu, sanoo Kehitysvammaliiton FASD-asiantuntija Sari Somer.

Lapsena moni jää ilman diagnoosia

Somerin mukaan varhainen apu ja tuki olisi FASD-ihmiselle tärkeää, mutta varsinkin vauvoilta ja lapsilta diagnoosi jää yleensä saamatta, jollei FASD:tä osata epäillä ulkoisista syistä. Epäilys voi herätä lapsen kasvonpiirteiden tai kasvuhäiriön perusteella tai siksi, että äidin alkoholiriippuvuus on ollut ammattilaisten tiedossa.

– Luultavasti suurin osa jää ilman diagnoosia, sanoo Somer.

Huonoiten pärjäävät Somerin mukaan ne, joilla ei ole FASD:iin liittyviä ulkoisia piirteitä ja joilla FASD:tä ei osata lainkaan epäillä. FASD:iin useimmiten liittyvä keskushermoston vaurio aiheuttaa suurimmat ongelmat, vaikkei vaurio näykään ulospäin.

FASD:n esiintyvyyttä Suomessa ei ole tutkittu. Tieto esiintyvyydestä saattaisi vaikuttaa esimerkiksi tuen ja hoidon rahoitukseen. Somerin mukaan FASD-ihmiset ja heidän läheisensä hyötyvät erityisesti vertaistuesta.

Lapsuuden olot voivat muutenkin vaurioittaa

FASD on keskushermostoon ja osin muihinkin elimiin vaikuttava tila, mutta monesti lapsilla on ongelmia myös varhaislapsuudessa kehittyvissä kiintymyssuhteissa. Joskus on vaikea päätellä, mikä oireilu johtuu alkoholin aiheuttamista muutoksista, mikä kasvuolosuhteista ja mikä muista synnynnäisistä tekijöistä, THL:n Häkkinen sanoo.

Vanhempien alkoholin käyttö voi johtaa lastensuojelun tukitoimiin lapsen syntymän jälkeen, jos lapsen terveys ja kehitys vaarantuvat.

Kehitysvammaliiton Somer painottaa, että jos sijoitukseen tai huostaanottoon päädytään, sen olisi hyvä tapahtua mahdollisimman varhain. Laitoksessa FASD-lapset pärjäävät huonosti, ja perhehoito on heille parempi vaihtoehto.