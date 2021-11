Ilkivallantekijät iskivät merkittävän jalkapalloseuran kuplahalliin Helsingissä.

Helsingin Palloseuran kuplahalli Pilkekujalla on joutunut ilkivallan kohteeksi. Hallin seiniin viillettiin useita reikiä.

– Ilkivallantekijät ovat olleet liikkeellä ilmeisesti myöhään illalla tai yöllä, Helsingin Palloseuran toiminnanjohtaja Pasi Paakki kommentoi Ilta-Sanomille lauantaina.

Hän kertoi, että korjaajat olivat jo saapuneet paikalle.

– Olen vielä toiveikas, että halli saadaan korjatuksi, sillä se ei päässyt tulemaan kokonaan alas maahan asti. Rikosilmoitusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään pian, hän sanoi.

Vuonna 1917 perustettu Helsingin Palloseura eli HPS on erityisen vahva seura varsinkin jalkapallon juniori- ja kasvatustoiminnassa.

– Hallilla on paljon käyttäjiä ja siksi vahingot ovat iso isku meille, Paakki sanoo.

Halli saatiinkin vapaaehtoisvoimin lauantaina jälleen pystyyn.

Helsingin Palloseura ry toimii Pakilan, Paloheinän ja Torpparinmäen alueella. Jäseniä HPS:ssä on noin 1 102.

HPS on myös koko lajin kannalta merkittävä seura, sillä se on voittanut peräti yhdeksän Suomen mestaruutta ja on siten yksi maan menestyksekkäimmistä seuroista.

HPS osallistui vuonna 1958 ensimmäisenä suomalaisseurana Euroopan Cupiin. Se putosi hävittyään Slovan Bratislavalle.