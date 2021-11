Husin Lehtoselta synkkä arvio: Koronaepidemia voi jatkua Suomessa vielä 4–5 vuotta

Rokotuskattavuuden parantuminen nopeuttaisi koronapandemian päättymistä.

Koronapandemia on kestänyt pian jo kaksi vuotta, eikä loppua ole ainakaan vielä näkyvissä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan tilanne helpottaa vasta siinä vaiheessa, kun rokottamattomat ovat sairastaneet taudin. Tähän kiertoon saattaa mennä vielä useita vuosia.

– Meillä on rokottamattomia ihmisiä väestössä, jotka tulevat saamaan tartunnan. Sen verran harvaan asuttu maa Suomi kuitenkin on, että lähes kahden vuoden aikana vasta vajaa kolme prosenttia väestöstä on sairastanut tämän infektion.

Immuniteetin voi saavuttaa joko rokottautumalla tai sairastamalla koronataudin. Rokotukset ovat tähän kuitenkin huomattavasti nopeampi keino, sillä tauti kiertää koko väestön melko hitaasti.

Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan rokotteet ovat huomattavasti nopeampi keino immuniteetin saavuttamiseen kuin taudin sairastaminen.

– Jos lasketaan, että vaikka kolme prosenttia vuodessa saa tartunnan, sen 20 prosentin läpikäyminen vie noin kuusi vuotta. Ihan noin suoraan se ei kuitenkaan mene, sillä tartunnat voivat lisääntyä eksponentiaalisesti. Olemme Husissa arvioineet, että suurin piirtein 4–5 vuotta menee, ennen kuin epidemia Suomessa nykyisellä rokotuskattavuudella loppuu. Mitä enemmän on rokotettuja, sitä nopeammin se menee ohi.

Tällä hetkellä Suomessa noin 20 prosenttia yli 12-vuotiaista sekä alle 12-vuotiaat ovat rokottamattomia.

Epidemiatilanteen venyminen lisäisi myös tautiin kuolleiden rokottamattomien määrää merkittävästi. Lehtosen arvio on synkkä.

– Sairastaneista rokottamattomista vajaa prosentti kuolee, rokotetuista ei juuri kukaan. Meillä on kuitenkin 700 000 aikuistakin vielä rokottamatta. Jos kaikki sairastaisivat ja yksi prosentti kuolisi, kyllä siitä vielä ihan kohtuullisesti tulee vainajia. Siinä mielessä rokotteen ottaminen olisi kansanterveydellisestikin tärkeää, mutta totta kai se on tärkeää myös ihan meidän terveydenhuoltojärjestelmämme kannalta.

Terveydenhuollossa pyritään sairastumisten minimointiin, minkä saavuttamisessa rokotteet ovat keskeisessä asemassa.

– Olemme monta aikaisemmin paljon kärsimystä aiheuttanutta tautia saaneet Suomesta karsittua rokotuksilla. Nyt meillä on korona riesanamme, ja samat keinot pätevät tähänkin. Rokotukset ovat kestävä tapa tukahduttaa pandemia Suomesta.

Koronapotilaat kuormittavat Husin alueella edelleen terveydenhuoltoa merkittävästi. Lehtonen kertoo, että tästä johtuen sairaanhoitopiirissä on suunniteltu koronapotilaiden keskittämistä yhden sairaalan tiloihin.

Keskittäminen helpottaisi sairaaloiden toimintaa, koska nykyisessä tilanteessa koronapotilaiden vaatimat eristystoimenpiteet hankaloittavat sairaaloiden arkea.

– Sen takia on noussut tällainen ajatus, vähän kuin joskus aikanaan tuberkuloosisairaaloissa, että laitetaan potilaat omaan koronayksikköönsä. Meillähän oli kirurginen sairaala tavallaan koronasairaalana vähän aikaa, mutta se on tarvittu muuhun käyttöön. Nyt pohditaan sitä, löytyisikö meiltä joku sairaala, joka voisi koronapotilaita keskitetysti hoitaa.

Lehtosen mukaan koronasairaalan toiminta pystyttäisiin käynnistämään varsin nopealla aikataululla.

– En olisi mitenkään hämmästynyt, vaikka sellainen jo tässä vuodenvaihteessa syntyisi.