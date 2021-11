Ilta-Sanomien journalistipalkinto Suvi Kerttulalle

Henkilöhaastattelujen spesialisti, toimittaja Suvi Kerttula palkittiin perjantaina Ilta-Sanomien journalistipalkinnolla. Hän kertoo saaneensa tärkeimmän oppinsa mummoltaan.

Ilta-Sanomien journalistipalkinnon saanut toimittaja Suvi Kerttula tunnetaan skuupeistaan. Hän on loistava henkilöhaastattelujen tekijä, jolla on poikkeuksellisen hyvä uutisvainu ja hän bongaakin uutisia myös vapaa-ajallaan.

Palkinnon myöntänyt raati mainitsee palkintoperusteluissaan myös sen, että kirjallisesti lahjakkaan Kerttulan yleissivistys on erinomainen ja hän tuntee erityisen hyvin kulttuurialaa.

Sivistyksen osalta Kerttula siteeraa sarjakuvasankari Jaska Jokusta.

– Sivistys on se, mitä jää jäljelle, kun on unohtanut sen, minkä on oppinut, Kerttula toteaa.

Kerttula antaa kunniaa omasta yleissivistyksestään maaseudulta kotoisin olevalle isälleen, joka piti lasten kasvattamisessa yleissivistyksen kartuttamista erityisen tärkeänä. Niinpä perhe kiersi Kerttulan lapsuudessa aktiivisesti Suomen kulttuuri- ja muita nähtävyyksiä.

– Me teimme tuolloin sitä, mitä moni muu on tehnyt nyt korona-aikana.

Kerttula aloitti Ilta-Sanomissa vuonna 2011 ja hänet vakinaistettiin 2014. Hän on haastatellut laajasti tunnettuja suomalaisia poliitikoista laulajiin, presidenteistä taiteilijoihin. Kirjallisuus on lähellä Kerttulan sydäntä: hän on intohimoinen lukija ja tapaa siksi mielellään kirjailijoita.

Kerttula ylistääkin ja kiittää suomalaisia kirjastoja. Hän oppi lukemaan 5-vuotiaana ja kertoo olevansa kirjastojen vakioasiakas.

– Olen kirjastoaddikti.

Suvi Kerttula kertoo, että korona-aikana on ollut ikävä haastateltavia.

Kerttula on onnellinen, kun viime aikoina on vihdoin ollut mahdollisuus tavata ihmisiä myös kasvokkain eikä vain puhelimessa.

– Korona-aikana on ollut haastateltavia ikävä. Tässä työssä ei koskaan tiedä, mitä tulee eteen. Tämä on elävää työtä.

Kerttula korostaa olevansa kiitollinen siitä, että hän on päässyt tapaamaan monia merkittävän elämäntyön tehneitä ihmisiä.

– Jokaisen ihmisen tarina on ainutlaatuinen ja niitä tarinoita haluan kertoa, Kerttula sanoo.

Kerttula suree kuitenkin hieman sitä, ettei hänen isoäitinsä ole enää elossa ja todistamassa nyt tullutta palkintoa. Kerttula nimittäin sanoo saaneensa parhaimman oppinsa mummoltaan.

Kun Kerttula aloitteli uraansa, hänellä oli tapana lukea iäkkäälle mummolleen juttujaan ääneen puhelimessa. Mummo, entinen kansakoulunopettaja, kuunteli niitä kiinnostuneena. Kerttula saattoi kuitenkin tuolloin harmitella, että haastateltava ei sanonutkaan jostain asiasta niin, kuin Kerttula oletti tai jopa toivoi hänen sanovan.

– Mummo aina sanoi, että sehän oli sen ihmisen haastattelu. Oivalsin, että mummo oli ihan ytimessä. Toimittaja ei voi ympätä mukaan omia mielipiteitään, kyseessä on haastateltavan tarina, Kerttula korostaa.

Kerttulalla on myös käsittämätön hannuhanhimainen kyky törmätä ihmisiin, jotka ennemmin tai myöhemmin nousevat uutisiin. Hän lienee esimerkiksi ainut suomalainen, joka on saanut haukut sittemmin vankilaan seksuaalirikoksista tuomitulta kuuluisalta elokuvatuottajalta Harvey Weinsteinilta.

Kerttula oli kesätöissä Martha’s Vineyard Islandilla Yhdysvalloissa, rikkaiden lomasaarella yksityisellä klubilla, jossa Weinstein vietti aikaansa ja Kerttula tapasi hänet säännöllisesti. Elokuvamoguli suuttui Kerttulalle, joka oli lukenut tämän New York Timesia ja lehteen oli jäänyt jälki kahvikupista. Kerttula kirjoitti sittemmin Weinsteinista artikkelin.

Journalistipalkinto on arvoltaan 5 000 euroa. Se on jaettu vuodesta 2003 alkaen Ilta-Sanomien ansioituneelle työntekijälle.