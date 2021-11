Koronavirusrokotteen kolmas annos palauttaa suojatehon jälleen yli 90 prosentin.

Suomessa on annettu sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaisen koronakatsauksen mukaan noin 100 000 kolmatta rokoteannosta koronavirusta vastaan.

THL suositti 19. lokakuuta, että kolmas rokoteannos annetaan kaikille 60 vuotta täyttäneille, lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluville sekä laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta.

Lisäksi toisen ja kolmannen annoksen välin pitää olla vähintään puoli vuotta. Vakavasti immuunipuutteisille riittää kahden kuukauden annosväli.

Miten kolmannen rokoteannoksen saaneiden elämä muuttuu? Uskaltaako kasvomaskin heittää jo nurkkaan? Uskaltaako mennä sukujuhliin, teatteriin tai muihin yleisötilaisuuksiin?

Virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta sanoo, että kovin suurta muutosta kolmas rokoteannos ei tuo verrattuna heihin, jotka ovat saaneet kaksi rokoteannosta.

– Kahdesti rokotetutkin voivat osallistua huoletta sukujuhliin ja yleisötilaisuuksiin, käydä teatterissa ja ravintolassa. Kolmas rokotus nostaa suojatehon jopa vielä pikkuisen paremmaksi, Julkunen sanoo.

Kolmas annos siis lähinnä palauttaa hiipuneen immuunisuojan sille tasolle, jolla se oli toisen rokotuksen jälkeen. Tai selvästi ylikin.

Julkusen mukaan hiljattain julkaistu tieto kertoo, että kolmannen rokotuksen saaneiden vasta-ainetasot nousivat jopa kolminkertaisiksi verrattuna toisen rokotuksen jälkeiseen aikaan.

Kolmasti rokotettu voi osallistua huojentuinein mielin erilaisiin yleisötapahtumiin. Kuva on Helsingin kirjamessuilta 30. lokakuuta.

– Se tiedetään, että kaksi rokoteannosta ei anna kovin pitkäaikaista suojaa. Kolmas annos palauttaa suojatehon erittäin hyvälle tasolle, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen sanoo.

– Mielestäni kolmannen rokoteannoksen saanut voi elää hyvin vapaasti ja osallistua erilaisiin yleisötapahtumiin. Kolmas annos antaa yli 90 prosentin suojan jo pelkkää tartuntaakin vastaan, Lehtonen lisää.

Julkunen korostaa, että takki auki ei kannata kylälle lähteä kolmannenkaan rokoteannoksen jälkeen: henkilökohtaisia tartunnanestokäytäntöjä ei parane unohtaa tai heittää romukoppaan.

Niitä ovat riittävä etäisyys muihin, hyvä käsi- ja yskimishygienia ja pientenkin hengitystieinfektio-oireiden sairastaminen kotona.

– Niillä minimoidaan muidenkin hengitystieinfektioiden, esimerkiksi influenssan ja rs-viruksen leviäminen, Julkunen muistuttaa.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet huomauttaa, että esimerkiksi kasvomaskeista ei voida kategorisesti luopua kolmannenkaan rokoteannoksen jälkeen.

Kasvomaskien käyttö on kolmasti rokotetuillekin eri tilanteissa arkipäivää vielä pitkään.

– Täytyy huomioida tilanne, jossa lähimmäisiä kohdataan. Jos tavataan vaikealle taudille alttiita ihmisiä, kasvomaskeja on syytä pitää edelleen. Esimerkiksi sairaaloiden syöpäosastoilla tai hoivakodeissa kasvomaskeista ei voida luopua, mutta jos nähdään perusterveitä rokotettuja tuttavia, riski sairastumiseen on minimaalisen pieni, ja tapaaminen voidaan hoitaa myös ilman maskia, Rämet sanoo.

Kasvomaskia kannattaa eri tilanteissa käyttää muutenkin oman harkinnan mukaan.

Lehtonen muistuttaa, että kolmannestakin rokotuskerrasta huolimatta voi yhä sairastua koronaan.

– Limakalvoimmuniteettia on vaikea saada. Hengitystieinfektioita aiheuttavia viruksia vastaan ei vain kehity täydellistä immuniteettia, Lehtonen kuvaa.

Oleellista on se, että kolmannesta rokotuksesta suoja vakavaa tautimuotoa vastaan palautuu jälleen erittäin korkealle tasolle.

Kolmasti rokotettukin voi yhä sairastua koronaan, sillä täydellistä limakalvoimmuniteettia on käytännössä mahdotonta saavuttaa.

Lehtosen ja Rämetin mukaan Israelista saatu data on hyvin kuvaava. Kolmas rokoteannos paransi suojatehoa selvästi, vähensi sairaanhoidon tarvetta ja myös tartuntaluvut kääntyivät selvään laskuun.

Eli ilmiö oli sama kuin heti toisen annoksen jälkeen.

Israelin data on selvänä esimerkkinä siitä, että kahden rokotuksen antama suojateho hiipuu. Samaa kertovat STM:n ja THL:n viikoittaisten koronakatsausten tiedot. 30. syyskuuta pidetyssä katsauksessa kerrottiin vielä, että ”rokottamattoman 20–79-vuotiaan riski joutua sairaalahoitoon on ainakin 17-kertainen täyteen rokotussuojaan nähden”.

Viimeksi, 4. marraskuuta pidetyssä tilaisuudessa lukema oli muuttunut 12-kertaiseksi.

Rämetin mukaan ajan myötä lisääntyvät läpäisyinfektiot rokotetuilla johtuvat enemmän rokotesuojan hiipumisesta kuin deltavariantin leviämisestä.

Israelissa kolmansista rokoteannoksista on saatu vahva data siitä, että sekä tartunnat että sairaalahoidon tarve ovat vähentyneet.

Asiantuntijat pitävät ”ilmiselvänä”, että kolmannet rokoteannokset laajennetaan koskemaan koko väestöä viimeistään sitten, kun rokotetta on taas runsaasti saatavilla.

– Pidän aika ihmeellisenä, jos sellaista päätöstä ei tule ennemmin tai myöhemmin, Lehtonen sanoo.

Julkusen mukaan oleellinen kysymys on se, missä vaiheessa koko väestön rokottaminen kolmannen kerran kannattaa aloittaa.

– Vakavan tautimuodon riski on jo kaksi rokoteannosta saaneilla kovin vähäinen. Ne jotka ovat saaneet rokotukset 12 viikon välein – niin kuin suurin osa suomalaisista on – niin heillä on kulunut toisesta annoksesta vasta 3–4 kuukautta, eli immuunisuoja vakavaa tautia vastaan on yhä riittävän hyvä.

– En pitäisi kiirettä tässä asiassa. Jos auton bensatankki on kolmeneljäsosaa täynnä, ei vielä kannata käydä huoltoasemalla. Tärkeämpää juuri nyt on rokotuskattavuuden kasvattaminen, Julkunen vertaa.

Siitä asiantuntijat ovat yhtä mieltä, että jos koko väestön kolmas rokotuskierros aloitetaan, rokotusjärjestyksen tulee olla sama kuin ensimmäisessä annoksessa, eli riskiryhmien jälkeen vanhimmasta päästä ikäluokka kerrallaan alaspäin.