Krista Kiuru sanoi IS:lle, ettei koronaepidemia ole Suomessa enää hallinnassa – näin asiantuntijat vastaavat

Asiantuntijat eivät näe Suomen epidemiatilannetta niin synkkänä kuin perhe- ja peruspalveluministeri.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi Ilta-Sanomien laajassa haastattelussa, että ”Suomi on päätynyt sellaisten maiden joukkoon, joissa epidemia ei ole hallinnassa”.

Perusteluksi Kiuru sanoi sen, että koronavirustartuntojen määrä on lisääntynyt liian nopeasti, ja Suomessa on kahdeksan aluetta, jossa epidemia on jälleen kolmiportaisen asteikon korkeimmalla tasolla eli leviämisvaiheessa.

Kiuru peräänkuulutti mm. alueellisia rajoituksia esimerkiksi yleisötilaisuuksiin.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että koronavirus tavoittaa ennen pitkää jokaisen suomalaisen. Rokotettuna virus on mukavampi kohdata.

Ovatko asiantuntijat yhtä mieltä Kiurun kanssa siitä, että epidemiatilanne ei ole enää hallinnassa. Kyllä ja ei.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet sanoo, että Suomessa on edelleen huolestuttavan huono rokotuskattavuus. Se on hänestä yllättävää, sillä Suomessa rokotusmyönteisyys on perinteisesti ollut korkea.

Suomessa on yhä noin 1,4 miljoonaa kokonaan rokottamatonta, heistä tosin noin puolet alle 12-vuotiaita lapsia, joille ei rokotusta voida vielä edes antaa.

– Uusia ykkösannoksia on annettu viikkotasolla vain noin 20 000, eli ihan hetkessä rokottamattomien määrä ei hupene.

Rämetin mukaan kaikki ne, jotka eivät ole koronavirusta vielä kohdanneet, altistuvat virukselle ennemmin tai myöhemmin. Altistumistilanne on paljon riskittömämpi, jos rokotussuoja on kunnossa.

Husin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan koronavirus säilyy elin- ja leviämisvoimaisena, jos rokotuskattavuus jää 80 prosentin tuntumaan.

– 1,4 miljoonaa on valtava määrä rokottamattomia. Virus tulee tavoittamaan ennen pitkää kaikki. Ei ole sellaista laaksoa tai kukkulaa, johon virus ei yltäisi.

Se kuormittaa terveydenhuoltoa ja yhteiskunnan tuskaa pitkälle tulevaisuuteen.

Suomen koronaepidemian hillitsemisen kääntöpuolena on se, että sairastetun koronataudin kautta suojassa olevia on Suomessa muihin maihin nähden poikkeuksellisen vähän ihmisiä. Siksi epidemian hillitsemiseksi Suomessa vaaditaan vielä korkeampaa rokotuskattavuutta kuin useissa muissa maissa.

Rämetin mukaan riskiä terveydenhuollon kantokyvyn pettämisestä pitää kaikin keinoin välttää. Se mihin pyritään, on rokotuskattavuuden nousu. Sen jälkeen entistä harvempi sairastuisi sairaalahoitoa vaativasti koronan saadessaan.

– Se olisi hyvin helppo tie, Rämet miettii.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen pitää Kiurun madonlukuja sinänsä oikeina.

Virusopin professori Ilkka Julkunen mielestä epidemiatilanne on korkeista tartuntaluvuista huolimatta hallinnassa.

– Epidemiatilanne on pysynyt haastavana. Päivittäisiä uusia infektioita on paljon, ja epidemiatilanne on jäänyt junnaamaan korkealle tasolle. Mutta väite, että epidemia ei olisi hallinnassa, on mielestäni liioittelua, Lehtonen sanoo.

Myös Lehtosen mielestä ainoa keino päästä epidemiasta eroon on rokotuskattavuuden nousu.

– Vain siten virus pysyy kurissa ja sairaalahoidon taso matalana. 80 prosentin kattavuus on ihan minimi, Lehtonen sanoo.

Myöskään virusopin professori Ilkka Julkunen Turun yliopistosta ei pidä Suomen epidemiatilannetta niin synkkänä kuin ministeri Kiuru.

– Vaikka Suomessa on paljon infektioita, rokotuskattavuus nousee edelleen. Ja kun rokotteita on, riskiryhmät voidaan suojata kolmansin annoksin. Olen optimistisemmalla kannalla kuin ministeri, Julkunen sanoi.