Poliisi julkaisi kuvan Espoossa kadonneesta Matista

Rajavartiolaitoksen helikopteri on osallistunut Espoon etsintöihin.

Länsi-Uudenmaan poliisi julkaisi kasvokuvan Espoosta kadonneesta Matista. Kuva on otettu kahdeksan vuotta sitten.

Vuonna 1939 syntynyt Matti katosi Espoon Kalajärvi-Niipperin alueelta.

Etsinnät ovat olleet käynnissä koko päivän. Etsinnöissä ovat olleet mukana vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja Rajavartiolaitoksen vartiolentolaivue.

Poliisin mukaan Matti liikkuu ripeästi. Hänellä on silmälasit ja hänen yllään on mahdollisesti harmaat collegehousut, viininpunainen paita ja punaiset lenkkitossut. Pituudeltaan hän on 173 senttiä.

Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista numeroon 112.