Kurikan kaupunki päätti lopettaa kahdeksasluokkalaisten Taidetestaajat-hankkeeseen osallistuneiden koululaisten vierailut Seinäjoen taidehallin sikataloutta käsittelevään nykytaidenäyttelyyn. Asiasta lähetetyn Wilma-viestin mukaan koulujen tehtävä ei ole "pakkosyöttää tiettyä vakaumusta" oppilaille, asiasta ensimmäisenä uutisoinut Yle kertoo.

Kalevan Navetassa on esillä kuvataiteilija Terike Haapojan ja kirjailija Laura Gustafssonin Siat–Pigs-niminen näyttely, joka käsittelee ”materiaaliksi alistetun olennon kokemusta” elämästä ja kuolemasta. Miten sika näkee meidät? näyttelyn sivuilla kysytään. Näyttelypaikan naapurissa toimi aiemmin teurastamo ja lihanjalostustehdas, ja se on herättänyt paljon keskustelua jo aiemmin.

Näyttelyssä muun muassa kuullaan, miten viimeistä yötään elävät siat ääntelevät ja katsellaan eläinten turvakodissa olevan Paavo-sian elämää.

Näyttelyssä käsitellään globaalia ruoantuotantoa ja sikojen asemaa sen tuotantoketjuissa.

Kaksi kurikkalaista luokkaa ehti vierailla naapurikaupungissa näyttelyssä ennen kuin Kurikan sivistysjohtaja Päivi Hernesmaa päätti keskeyttää Taidetestaajat-vierailut. Hernesmaa sai palautetta koululaisten vanhemmilta ja rehtoreilta ja keskusteli asiasta kaupungin johtoryhmän kanssa ennen perumispäätöstä, kertoi Kurikka-lehti.

Hernesmaa kertoi Helsingin Sanomille, että päätös tähtäsi nuorten hyvinvointiin.

– Meillä on täällä Kurikassa tapahtunut viimeisen kolmen vuoden aikana aika paljon nuorten kuolemisia ja siihen pandemia vielä päälle. Joidenkin nuorten kestokyvyt alkavat olla aika rajoilla. Ajattelin, että en ainakaan halua olla lisäämässä pahoinvointia, Hernesmaa sanoo lehdelle.

Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa kertoi Ilkka-Pohjalaiselle, että osa nuorista oli kokenut näyttelyn ahdistavana ja nuorten vanhemmilta oli tullut palautetta näyttelystä. Hän kertoi lehdelle, ettei ole itse nähnyt näyttelyä, mutta hänen mukaansa se käsittelee ilmastonmuutosta ja antaa siantuotannon ilmastovaikutuksista yksipuoleisen kuvan.

– Ilman muuta taide ja kulttuuri on tärkeää, mutta me osoitamme nyt tukemme kurikkalaisille tuottajille, Pusa sanoi Ilkka-Pohjalaiselle.

– Meillä on yli 700 maataloustuottajaa, joita haluamme kunnioittaa.

20 000 asukkaan Kurikka on merkittävä lihan ja maidon tuottaja. Viime vuonna kunnassa tuotettiin Luonnonvarakeskuksen mukaan yli viisi miljoonaa kiloa sianlihaa. Etelä-Pohjanmaalla sianlihaa tuotettiin 38 ja koko Suomessa 176 miljoonaa kiloa.

Näyttelyn kuraattori kertoo HS:ssä, että lihateollisuudesta tulee keskustella myös siellä, missä siat kuuluvat monien arkeen ja kosketuspinta on toinen kuin Helsingissä. Näyttelyn taiteilija, kirjailija Laura Gustafsson pitää HS:ssä kurikkalaisten reaktiota yliampuvana. Hänen mukaansa esillä ei ole pelottavia kuvia, ja sikatilalla kasvaneet ovat todellisesti nähneet ”pahempaa”.

Näyttely aukesi syyskuun lopussa Seinäjoella Itikan kaupunginosassa.

Taidetestaajat on kahdeksasluokkalaisille suunnattu valtakunnallinen kulttuurikasvatusohjelma, joka vie vuosittain noin 60 000 nuorta vierailulle yhteen tai kahteen taidekohteeseen. Kohteet voivat olla taidenäyttelyiden lisäksi esimerkiksi teatterinäytelmiä tai konsertteja. Vierailujen jälkeen nuoret voivat jakaa mielipiteitään ja arvioitaan taidekohteista ohjelman verkkosivulla. Siat-näyttelystä ei ole vielä nuorten kirjoittamia arvioita.

Taidetestaajat-hanke pitää Kurikan päätöstä valitettavana julkaisemassaan vastineessa.

– Seinäjoen taidehallin vierailuilla ryhmät kiertävät oppaan johdolla molemmat näyttelyt ja tekevät tehtäviä pienryhmissä. Vierailun aikana painotetaan sitä, että näyttelyn kriittinen näkökulma on taiteilijoiden valitsema ja kullakin kävijällä on lupa oman mielipiteensä muodostamiseen. Myös teetetyt tehtävät tukevat sitä, että oppilaita kannustetaan omaan ajatteluun. Tavoitteena on herätellä keskustelua siitä, millaisia ajatuksia heillä itsellään näyttelyiden pohjalta herää, sanoo taidekuraattori Sanna Karimäki-Nuutinen Seinäjoen taidehallilta.

Taidetestaajat-toiminnan päällikkö Joonas Keskinen Suomen lastenkulttuurikeskusten liitosta sanoo, ettei taiteen tehtävä ole vain viihdyttää. Hänen mielestään on sääli, että Kurikassa keskustelun tuloksena on päädytty tilanteeseen, jossa nuoria ei olla päästämässä taidevierailuille lainkaan.

– Taide voi herättää monenlaisia yleensä negatiivisenakin pidettyjä tunteita, kuten surua, haikeutta, vihaa tai jopa ahdistusta. Osa Taidetestaajien teoksista on vaativia niin nuorille kuin mukana oleville aikuisillekin, hän sanoo vastineessa.

Seinäjoen taidehallissa on esillä myös toinen näyttely, iranilaissyntyisen Bita Ravazin tekoälyä, ihmisen ajattelua ja fyysisiä ja digitaalisia kokemuksia tutkiva näyttely.

Taidetestaajat-hankkeen tarkoituksena on muun muassa harjoittaa taiteen lukutaitoa ja nuorten keskustelutaitoa.

– Teosta ei pidä ottaa annettuna. Tavoitteena on lisätä myös yleisemmin kriittistä ymmärrystä sekä rohkaista nuoria kysymään ja pohtimaan. Kenen näkökulmaa esitetään? Mikä on esitystavan tarkoitus? Kuka saa sanoa? Keskinen sanoo.

Seinäjoen taidehallissa on esillä myös Bita Ravazin The Dogs Days Will Be Over Soon -näyttely, johon kurikkalaisten Taidetestaajien vierailut samalla loppuivat. Museon taidekoordinaattori toivoo, että kurikkalaiset tulisivat vierailemaan edes videopelien maailmaa käsittelevässä Ravazin näyttelyssä.

– Haluan vielä painottaa, että Siat-näyttely on edelleen oletusarvoisesti osa Seinäjoen taidehallilla vierailevien Taidetestaajien sisältöjä. Jos kuitenkin on niin, että kurikkalaiset lapset jäävät kokonaan ilman taidevierailua kunnan linjauksen vuoksi, olemme valmiita kompromissiin nuorten oikeuksien vuoksi. Vaikka suhtaudumme taidesisältöjen “sensuuriin” kriittisesti, on toisaalta tärkeää, että yläkouluikäisiä nuoria ei tässä tapauksessa aseteta liian hankalaan asemaan suhteessa näiden muuhun elinpiiriin, sanoo Taidetestaajien Keskinen.