Taivaalta voi viikonloppuna sataa hieman kaikkea: vettä, lunta ja räntää.

Viikonloppuna saattaa sataa lunta. Tai sitten ei. Nyt on meteorologinkin vaikeaa sanoa, mitä taivaalta on luvassa, sillä ennuste muuttuu jatkuvasti.

Joka tapauksessa luvassa on ilmavirtausten kaksintaisto. Toinen lupaa reippaasti vettä, toinen pakkasten saattelemaa lumisadetta.

– Pohjoisesta alkaa virrata meille kylmää ilmaa, ja jos se pääsee kunnolla pohjoisesta etelään asti, niin sateet jäävät vähäisemmiksi, mutta niistä on luvassa lumisia, Forecan meteorologi Joanna Rinne avaa.

– Ja sitten toisaalta etelän puolelta on tulossa sadealue, joka voi mahdollisesti tuoda lunta eteläänkin, mutta sekin riippuu sitten pohjoisen puoleisen ilmavirtauksen ja lähestyvän matalapaineen voimatasapainosta eli siitä, kumpi niistä voittaa...

Pähkäily jatkuu. Sitten Rinne myöntää, että ratkaisu voi myös näkyä niin sateina, lumena kuin räntänä. Taivaalta saattaa siis sataa hieman kaikkea.

– Mitään vyötäröä myötäileviä hankia ei ole tulossa, mutta kuitenkin lunta saattaa sataa.

Kostea rintama vyöryy Suomeen parissa erässä: etelään sateet saapuvat lauantain vastaisen yön aikana ja liikkuvat sitten etelärannikkoa viistäen lännestä itään. Lauantai-iltaa kohden sää muuttuu selkeäksi ja jopa aurinkoiseksi. Sunnuntaina sää alkaa muuttua jälleen pilviseksi ja taivaalta tulee uusi annos sateita, joiden lumisuutta vielä jännitetään.

Muissa osin Suomea kinoksiin on parempi todennäköisyys.

Maan keskiosassa tulee alkupäivästä lauantaina hajanaisia sateita, samoin pohjoisessa. Sää muuttuu aurinkoisemmaksi päivän edetessä, ja sateet hiljalleen väistyvät.

Pohjois-Lapissa on hajanaisia sateita ja ne tulevat suurimmaksi osaksi lumena. Etelä-Lapissa osa lumisateista voi tulla myös vetenä, mutta muualla Lapissa lumipyryä on luvassa.

Myös ilma pakastuu viikonloppuna koko Suomessa. Pohjoisesta alkaa viikonlopun aikana virrata koko maahan kylmää ilmaa, joka yltää etelään asti. Lauantaina päivälämpötila jää etelässä vielä 5–6 asteeseen, mutta sunnuntaina lämpötila on enää 2–3 astetta. Maan keskiosissa on lauantaina 2–5 astetta ja sunnuntaina kylmimmillään -2 astetta. Lapissa pakkasta on noin -3 astetta.

Sunnuntaina on tulossa pakkasta jopa yli kymmenen astetta, erityisesti Pohjois-Lapissa.

–Kokonaisuudessaan viilenevää on päivälämpötilojen osalta, Rinne kertaa.

Alkuviikko muuttuu vielä viikonloppuakin kylmemmäksi.

Maanantaina sää selkiintyy ja sateet, mitä voi tulla vielä sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, häipyvät. Maanantaina Etelä-Suomessa on enimmillään 1 plusaste ja muuten maan keskiosissa on kylmimmillään -5 astetta. Lapissa pakkasta voi olla jopa -10 astetta.

Maanantain ja tiistain välinen yö voi olla koko Suomen mittakaavassa toistaiseksi kylmin yö, mitä alkavan talvikauden aikana on ollut. Lapissa voi olla yön aikana jopa yli 20 pakkasastetta.

Sen jälkeen lämpenee.

– Maanantai ja tiistai ovat kylmenemisen huippukohta. Sitten lännestä saapuu taas lauhempaa säätä eli tilanne on väliaikainen.