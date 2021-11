Uusi suomalainen Euroopan etsityimpien listalle – tällaisista rikoksista häntä epäillään

Jan Salmista epäillään törkeistä veropetos- ja kirjanpitorikoksista sekä rahanpesusta.

Keskusrikospoliisi on lisännyt vakavista rikoksista epäillyn Jan Salmisen Europolin niin sanotulle EU Most Wanted -listalle, jonne on listattu Euroopan etsityimpiä rikollisia. Keskusrikospoliisi kertoo Twitteristä päivittäneensä etsittyjen listaa.

Keskusrikospoliisi pyytää Jan Salmisen sijainnista tietäviä vinkkaamaan joko sivuston kautta tai soittamalla numeroon 050 4401800.

36-vuotiasta Salmista syytetään törkeästä veropetoksesta, törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä rahanpesusta. Hän ei ole saapunut oikeuden istuntoon.

Etsintäkuulutuksen mukaan Jan Salmisella on vihreät silmät, hän on 178 senttimetriä pitkä ja hänellä on tatuointeja kädessä ja vartalossa.

Euroopan etsityimpien listalla on 54 henkilöä.

Jan Salminen on ollut ennenkin etsittyjen listalla. IS kertoi aiemmin, että Salminen on asunut Espanjan Aurinkorannikolla. Hän on vaikuttanut alkoholijuomien maahantuonnissa ja kuljetusalalla.