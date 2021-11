Delta plus on ilmeisesti hivenen hanakampi tarttumaan kuin alkuperäinen delta.

Viikoittaisessa sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilaisuudessa kerrottiin ajankohtaisesta rokotus- ja koronatilanteesta. Esiin nousivat myös kysymykset Norjassa leviävästä delta plus -muunnoksesta ja viime aikaisista koronavirukseen liittyvistä kuolemista.

THL:n ylilääkäri Otto Helve kertoi, että hänellä ei ole tarkkoja tietoja delta plus -varitantin tämän hetken tapausmääristä Suomessa. Hänen mukaansa yksittäisiä tapauksia on todettu.

– Delta plus on ilmeisesti hivenen hanakampi tarttumaan kuin aiempi delta. Eri variantteja syntyy koko ajan. Seurannan kannalta on oleellista muistaa, että meillä on globaalisti ja myös Suomessa käytössä kapasiteettia, jota ei aiemmin ole koskaan ollut. Pystymme tarkkaan määrittämään viruksen muokkautuneet muodot testien jatkoanalyyseissa, Helve sanoi.

Mahdollisuus uusien mutaatioiden synnylle on jatkuvasti olemassa. Seuranta-aikaa täytyy olla paljon, ennen kuin voidaan sanoa, onko kyseessä merkityksellinen variantti, tai sen alamuoto.

– Sellaista tietoa ei ole, onko tällä deltavariantin alamuunnoksella kykyä väistää rokotuksia tehokkaammin.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki puolestaan huomautti, että alustavien tietojen mukaan kyse on pienistä eroista.

Lue lisää: THL: 12 vuotta täyttäneiden 80 prosentin rokotus­kattavuus saavutetaan toden­näköisesti huomenna

– Haluaisin suhteuttaa tämän suurimpaan tuntemattomaan, joka meillä on epidemian hillinnän ja mallintamisen suhteen eli kontaktien määrä, joka sekin ilmeisesti vaihtelee eri väestöryhmissä paljon. Se mikä meille aiheuttaa epävarmuutta on kontaktien määrä ja laatu kuin viruksen luonnollisen ominaisuuden mahdollinen muutos.

Suomessa raportoitiin viikonlopun aikana 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Lisäksi taannoin uutisoitiin, että Seinäjoella sairaalassa on koronaviruksen vuoksi 7-vuotias lapsi.

Tänään kerrottiin kahdeksasta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta.

Onko syytä huolestua?

Helve sanoi, että menehtyneiden määrässä on koko syksyn ajan ollut tilanne, jossa menehtyvien lukumäärä on ollut suhteessa uusiin tautitapauksiin varsin pieni.

Lue lisää: 5–11-vuotiaiden korona­rokotukset harkintaan: tässä kriteerit

– Yksittäisinä viikkoina menehtyneitä saattaa olla enemmän. Tämä ei välttämättä kuvasta sitä, että vakavien tautitapausten määrä olisi kasvanut. Luonnollisesti seuraamme tilannetta ja epidemiologista kokonaisuutta koko ajan, hän kertoi.

Voipio-Pulkki jatkoi ja sanoi, että hänen tietojensa perusteella suuri osa menehtyneistä on iäkkäitä, joilla on myös muita perussairauksia.

– Ikävä kyllä on ollut myös muutamia hoivakotiepidemioita, joihin on liittynyt hauraiden ihmisten kuolemantapauksia. On ollut myös joitakin hyvin pitkän tehohoitojakson jälkeisiä menehtymisiä. Pidemmällä aikavälillä täsmentyy tieto siitä, mistä näissä on kyse, Voipio-Pulkki täsmensi.

Lue lisää: STM:n Voipio-Pulkki: ”Täydellistä paluuta epidemiaa edeltävään aikaan ei taida olla tulossa”

Lasten sairaalahoidon tarpeen suhteen kokonaiskuva on Helven mukaan ennallaan. Vakavia tapauksia lapsilla on vähän ja puhutaan yksittäistapauksista.

Helve korostaa, että lasten sairaalahoidon lukumäärää tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että sairaalahoitoon joutumisen kriteerit poikkeavat aikuisista.

– Sen takia lukujen tulkinnoissa pitää olla tarkkana. Korostan, että osastoille joutuu vuosittain paljon lapsia myös rs-viruksen osalta, eli sinänsä sairaalahoitoa vaativia tautitapauksia on odotettavissa jatkossakin, niin koronaviruksen kuin muidenkin infektiotautien vuoksi, Helve kertoi.