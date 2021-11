STM:n Voipio-Pulkki: ”Täydellistä paluuta epidemiaa edeltävään aikaan ei taida olla tulossa”

Sosiaali- ja terveysministeriön johtavan asiantuntijan Liisa-Maria Voipio-Pulkin mukaan koronarokotteita tullaan tarvitsemaan vielä useita vuosia osalle väestöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoivat viikoittaisessa tilannekatsauksessa, että 80 prosentin rokotuskattavuus saatetaan saavuttaa jo huomenna. Vielä lokakuun alussa uskottiin, että rajoitukset voitaisiin pääosin purkaa, kun tavoite on saavutettu.

Milloin paluu normaaliin tai niin sanottu uusi normaali on mahdollinen?

Tähän ei saatu suoraa vastausta.

THL:n ylilääkäri Otto Helve totesi, että kyseessä on ”kaikkein tärkein kysymys”.

– Rajan saavuttaminen sinänsä ei näy meillä missään. Yhä samalla tavalla meillä on rokottamattomilla erittäin korkeita ilmaantuvuuslukuja ikäryhmästä riippuen. Erikoissairaanhoidossa on koronaviruksesta johtuen hoitoon joutuneilla mitä useammin täysi rokotussarja saamatta. Tehohoitoa kuormittavat ne potilaat, jotka ovat rokottamattomia. Tämä tilanne ei muutu huomenna, seuraavien päivien tai viikkojen aikana.

Helven mukaan siksi tähdätään siihen, että rokotuskattavuus nousee vielä 80 prosentista selvästi korkeammalle. Varmasti tulee olemaan erilaisia epidemia-aaltoja tulevaisuudessakin, mutta rokotuskattavuuden edetessä tämä on yhä vähemmän yhteydessä erikoissairaanhoidon kuormitukseen.

– Jos ajatellaan kevättä, niin todennäköisesti meillä on myös siellä tilanne, jossa erikoissairaanhoidossa on potilaita. Tähän valmistautuminen on syytä tehdä, ja sitä on tehtykin, Helve jatkoi.

STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki puolestaan muistutti, että ”sitä kuuluisaa kristallipalloa ei kenelläkään ole”.

– Jo epidemian alkuvaiheessa epidemiologit muistuttivat, että epidemia tai pandemia on ohi silloin, kun arvioidaan, että noin 95 prosenttia niistä tapauksista jotka se tulee aiheuttamaan, on nähty. Emme vielä ole lähelläkään sitä tilannetta, Voipio-Pulkki sanoi.

Koronavirus jää pysyvästi kiertämään maailmaa.

– Rokotteita tullaan useita vuosia osalle väestöä tarvitsemaan. Tässä mielessä jos ajatellaan isoa kuvaa, niin sellaista täydellistä paluuta epidemiaa edeltävään tilanteeseen ei taida olla tulossa, Voipio-Pulkki totesi.

IS kysyi eilen asiaa myös THL:n Terveysturvallisuusosaston johtajalta Mika Salmiselta. Myös Salminen sanoi, että ”normaali” ei ole vielä tiedossa, vaikka sekä THL että hallitus arvioivat aiemmin, että 80 prosentin rokotuskattavuus voisi riittää.

– Käytännössä on siis niin, että kun sairastuvuus laskee sellaiselle tasolle, etteivät sairaalat ja erityisesti teho-osastot enää täyty ylikuormituksen partaalle koronapotilaista, ei tarvita rajoituksia. Tilannetta täytyy edelleen seurata, Salminen sanoi.

Salminen arvioi, että viimeistään keväällä Suomessa voitaisiin elää suhteellisen normaalia elämää.