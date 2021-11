Presidentin armahtama Minoo rakentaa nyt uutta elämää askel kerrallaan

Minoo tuntee olevansa aiempaa iloisempi ja voimakkaampi.

Presidentti Niinistön armahtama Minoo on muuttanut pois Jyväskylästä, vaikka aluksi tuntuikin vaikealta jättää läheiset toiseen kaupunkiin.

Vapauden tuntee pienissä asioissa. Sen, että hallitsee vihdoin omaa elämäänsä.

Ennen Minoo ei voinut päättää itse edes omista ostoksistaan, siitä mitä ruokaa hakee perheelleen kaupasta.

Presidentti Niinistön armahtama Minoo eli vuosia liitossa, jossa mies teki hänelle monenlaista väkivaltaa. Minoo kertoi tarinansa IS:ssä helmikuussa.

Korkein oikeus tuomitsi hänet viime vuoden marraskuussa vankilaan hätävarjelun liioitteluna tehdystä tapon yrityksestä. Oikeuden mukaan Minoo oli perheväkivaltatilanteessa joulukuussa 2017 iskenyt keittiöveitsen aviomiehensä selkään. Oikeus katsoi, että hänellä oli ollut oikeus puolustautua mutta voimankäyttö oli ollut liiallista.

Minoon mukaan järjestetty avioliitto oli väkivaltainen alusta lähtien. Väkivalta lisääntyi, kun perheeseen syntyi vain tyttäriä eikä lainkaan poikia. Mies pahoinpiteli myös perheen lapsia ja sai tuomionkin Minoon pahoinpitelystä. Sen jälkeen Minoo oli tyttärineen pitkään turvakodissa.

Tieto presidentin armahduksesta tuli viime helmikuussa, juuri ennen kuin Minoon oli määrä mennä suorittamaan tuomiotaan. Tytöt olivat menossa sijaiskotiin.

– Vaikka vielä on vaikeuksia ja pelkoja, yritän askel kerrallaan rakentaa lapsilleni ja itselleni uutta elämää, Minoo sanoo nyt.

Minoo kasvoi pakolaisleirillä Irakissa. Vaikka pulaa oli jopa puhtaasta juomavedestä, vanhempien rakkaus kantoi.

Uusi elämä on mennyt nopeasti eteenpäin.

Minoo on muuttanut pois Jyväskylästä, vaikka aluksi tuntuikin vaikealta jättää läheiset toiseen kaupunkiin.

– Mutta oli pakko.

Aiemmin lähihoitajan tutkinnon suorittanut Minoo valmistui keväällä kokiksi ja hänellä on uusi vakituinen työpaikka. Isommat tyttäret menestyvät koulussa, ja vanhin on alkanut suunnitella yliopisto-opintoja. Pienimmällä sujuu hyvin uudessa päiväkodissa ja kaikilla lapsilla on harrastuksia.

Uudessakin kaupungissa tuntuu välillä, että täytyy olla varuillaan. Pelko voi nousta, kun näkee kadulla tutunnäköisen miehen tai auton.

Ja kun menneistä puhuu, kaikki tulee helposti takaisin. Niin kuin nyt kyyneleet.

– Ulkopuolelle ei jää mustelmia, ne jäävät sisäpuolelle, Minoo sanoo.

– Mutta yritän mennä joka päivä eteenpäin.

Presidentti Sauli Niinistö armahti Minoon viime helmikuussa. Minoo oli saanut kahden vuoden ja kolmen kuukauden vankeusrangaistuksen hätävarjelun liioitteluna tehdystä tapon yrityksestä.

Minoon mukaan mies hallitsi avioliiton aikana myös hänen rahojaan.

Vaikka Minoo kävi töissä ja sai palkkaa, hän joutui tekemään miehelle selkoa ostoksistaan. Joskus mies tyhjensi Minoon tilin. Se saattoi selvitä vasta kaupan kassalla, kun Minoo ei pystynytkään maksamaan ostoksiaan. Minoon mukaan mies myös siirsi merkittäviä summia kotimaahansa.

Minoo ei jaksa surra raha ja tavaraa. Ne tulevat ja menevät, aivan kuin kädet likaantuvat uudelleen vaikka ne pesee, Minoo vertaa.

– Näette, että minulla on kotona tyhjää. Mutta vaikka kotona ei muuten ole mitään, rakkautta on.

Minoo haaveilee vielä sosionomin opinnoista ja työstä lastensuojelussa.

Kun sosiaalityöntekijät aikoinaan kävivät Minoon perheessä, hän yritti epäsuorasti saada nämä ymmärtämään, että perheessä oli väkivaltaa. Eihän sitä miehen läsnä ollessa sitä suoraan voinut sanoa. He eivät ymmärtäneet, mutta mies kyllä näki, mitä Minoo oli yrittänyt.

Minoo peitteli itsekin vuosia lyöntien jälkiä mutta sanoo nyt, ettei väkivallasta ja alistamisesta pidä vaieta. Jos väkivaltaa sietää, se muuttuu pahemmaksi ja tilanteesta pitää lähteä lastenkin takia. Minoo luottaa siihen, että Suomessa viranomaiset ovat väkivallan uhrin tukena ja auttavat.

Minoolle avoimuudesta on seurannut hyvää. Sen jälkeen, kun hän kertoi tarinansa julkisuudessa, moni vanha tuttu otti yhteyttä. Sai hän yhden työtarjouksenkin.

Minoosta on muutenkin helpottavaa, että ihmiset tietävät hänen taustansa. Hän haluaakin kiittää kaikkia, jotka ovat häntä ymmärtäneet ja kannustaneet.

Usko auttaa Minoota vaikeissa tilanteissa.

Jos elämä on muuttunut paljon lyhyessä ajassa, niin on Minookin.

Läheiset ovat huomanneet, että hän kuuntelee nykyään iloisempaa musiikkia ja on itsekin iloisempi ja voimakkaampi.

Aina välillä hän laittaa kotona musiikin soimaan ja tanssii lasten kanssa. Entisessä elämässä sellainen ei käynyt, kun mies oli kotona. Silloin televisionkin piti olla aina hiljaisella.

Ennen oli aina hätä, piti mennä äkkiä kauppaan hoitamaan ostokset ja äkkiä kotiin. Nykyisin Minoo saa välillä muistuttaa itselleen, ettei ole kiire. Että hän saa rauhassa nauttia hetkestä.

Tytöt taas voivat nyt laittaa hiuksiaan ja pukeutua kuten haluavat. Lähipiiri on pannut merkille, että myös he ovat avoimia ja iloisia, uskovat tulevaan ja haaveilevat.

– Olen välillä miettinyt, olenko oikeasti selvinnyt näin vaikeasta elämästä, Minoo sanoo.

– Rukoilen joka päivä presidenttimme ja hänen perheensä puolesta.