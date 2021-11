Kuparivarkaat iskevät työmaille ja julkisiin rakennuksiin. Aalto-yliopistosta on viety räystäspeltejä, julkisivupeltejä, syöksytorvia, kaiteita ja ikkunapeltejä.

Kuparivarkaat ovat jälleen liikkeellä Suomessa. Uudellamaalla ilmiö on jo laaja.

Erilaiset työmaamurrot ovat lisääntyneet esimerkiksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella viime viikkojen aikana.

– Työmailta varkaiden matkaan lähtee lähes mitä vaan anastettavissa olevaa ja myyntiin kelpaavaa tavaraa, rikoskomisario Rauno Jämsä Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta kertoo.

Työmailta on anastettu kymmenien tuhansien eurojen arvosta kuparia ja muuta romumetallia.

Kierrätysmetallista on pulaa valtakunnallisesti ja romumetallin hinta on tästä syystä kohonnut. Tällä on poliisin mukaan osaksi vaikutusta romuvarkauksien määrän lisääntymiseen.

– Mitään yksiselitteistä syytä varkauksiin ei kuitenkaan ole. Epäiltyjä tekijöitä jää aika ajoin kiinni, mutta osa varkauksista jää selvittämättä ja epäillyt kateisiin, Jämsä sanoo.

Hän kehottaa tekemään aina rikosilmoituksen tapauksista.

Raide-Jokerin työmailla on viety tavaraa. Länsimetron rakennustyömailta varastettiin kuparia. Varkaat kävivät myös Kehäradan työmailla aiemmin.

Varkaudet ovat levinneet työmailta julkisiin rakennuksiin ja jopa kirkkoihin.

– Helsingin Pihlajamäen kirkolta on viety iso kuparinen nimikyltti, seurakuntapastori Sari Hakuri kertoo Ilta-Sanomille.

Hän kertoo, että tapauksesta on tehty rikosilmoitus.

– Varkaat ovat käyneet paikalla todennäköisesti sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Kyltti on painava. Aiemmin on yritetty viedä myös toista kylttiä.

Hän toivoo, että jos väki huomaa yöllisiä liikkujia, asiasta soitetaan heti poliisille, jotta uudet varkaudet estetään.

– Soitolla numeroon 112 voisi selvitä useampikin tapaus, hän sanoo.

Varkaat ovat iskeneet jo aiemmin myös esimerkiksi Alvar Aallon suunnittelemaan entiseen Teknillisen korkeakoulun päärakennukseen eli nykyiseen Aalto-yliopiston Kandidaattikeskukseen.

– Varkauksia on tapahtunut useita vuosien 2020-2021 aikana. Viimeisin nyt elokuun lopussa. Varkaudet ovat kohdistuneet neljään eri kohteeseen, joista osaan useaan kertaan. Kohteista on viety mm. räystäspeltejä, julkisivupeltejä, syöksytorvia, kaiteita ja ikkunapeltejä, Aalto-yliopistokiinteistöjen toimitilapäällikkö Jukka-Pekka Salmisto kertoo Ilta-Sanomille.

Asiaan on varauduttu hänen mukaansa tarvittavin keinoin ja oltu poliisiin yhteydessä jokaisen varkauden jälkeen.

– Poliisin kanssa on keskusteltu vain meidän kohteisiimme kohdistuvista varkauksista, hän sanoo.

Aiheesta on kertonut myös Helsingin Sanomat.