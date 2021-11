Raju tulipalo tuhosi kodin, jossa pariskunta oli asunut 50 vuotta – ”Meille jäi vain vaatteet päälle”

Pekka ja Eila Keski-Korpela menettivät tulipalossa kaiken. He asuvat nyt toistaiseksi tyttären perheen talviasuttavalla kesämökillä.

Liekit söivät tavaroiden lisäksi monet vuosikymmenten aikana kertyneet muistot, kuten lasten valokuvat. Palon epäillään saaneen alkunsa kahvinkeittimestä.

Se torstaipäivä alkoi Keski-Korpelan perheessä tavallisesti. Vaikka eläkeläisillä ei enää ollut mihinkään kiirettä, niin vanhaan tapaan oli noustu kuuden maissa ylös. Aamupuurot keitettiin ja kahvit juotiin.

Aamupäivällä 28. lokakuuta 2021 Eila ja Pekka Keski-Korpela lähtivät kotoaan Jyväskylän Palokasta viimeisen kerran. Se tosin ei ollut vielä tuossa vaiheessa tiedossa.

– Lähdimme käymään pankki- ja kauppa-asioilla. Olisiko meillä tunnin verran mennyt siellä. Kun tultiin kotipihaan, niin kaikki oli ihan normaalisti ulospäin, pariskunta kertaa viikon vanhoja tapahtumia.

Kun auto oli parkkeerattu paritalon pihalle, niin Pekka Keski-Korpela meni avaamaan kodin ulko-ovea. Sen jälkeen kaikki roihahti yhdeksi tulihelvetiksi.

– Mitään savun hajuakaan ei tuntunut, eikä mitään näkynyt ulospäin. Mutta kun sen oven avasin, niin liekit löivät vastaan ja ikkunoita särkyi. Se tulipalo sai happea ja kaikki roihahti tuleen, Pekka kertoo tilanteesta.

” Meille jäi vain vaatteet päälle ja kauppareissussa mukana olleet tavarat.

Liekit löivät vastaan, eikä sisälle ollut mitään asiaa.

– Ei sinne voinut yrittää mennä. Kaikki tavarat ja paperit jäivät taloon. Meille jäi vain vaatteet päälle ja kauppareissussa mukana olleet tavarat, pariskunta toteaa.

Eila Keski-Korpela juoksi varoittamaan paritalon toisessa puolikkaassa asuvan sukulaismiehen perhettä.

– Soitin ovikelloa vaikka kuinka kauan, ennen kuin he tulivat avaamaan. Tuntui, etteivät he oikein edes tajunneet, kun sanoin, että meillä on tulipalo. Piti toistaa se moneen kertaan, Eila Keski-Korpela muistelee.

Tulipalo syttyi pariskunnan kauppareissun aikana. Täyden palon vaiheeseen ehtinyt palo tuhosi käytännössä kodista kaiken.

Tulipaloa ei nähnyt aluksi ulkoa, mutta kun Pekka Keski-Korpela avasi ulko-oven, liekit saivat happea ja kaikki roihahti tuleen.

Vaimon varoittaessa naapureita Pekka soitti hätäkeskukseen. Hätäkeskuspäivystäjä pystyi kertomaan iloisia uutisia: apua oli jo tulossa.

– Sieltä sanottiin, että heille oli tullut hälytys tulipalosta Verisure-järjestelmän kautta ja apua on tulossa, Pekka kertoo.

Automaattinen hälytys oli kirjautunut järjestelmään kello 11.50 keskisuurena hälytyksenä, mutta nopeasti hälytys muutettiin suureksi rakennuspaloksi.

Pian rauhallisen tien päässä olevalla mäellä olikin palo- ja pelastuslaitoksen kalustoa runsain mitoin.

Pelastuslaitoksen yksiköt eivät pystyneet pelastamaan täyden palon vaiheessa ollutta kotia. Naapurin talopuolikas jäi päältäpäin katsottuna kuitenkin hyvään kuntoon. Toki savu- ja vesivahingot olivat niin mittavia, että naapureidenkin oli lähdettävä evakkoon kodistaan.

Kahdeksankympin ikäluokkaa oleva pariskunta saattoi vain sivusta seurata tulipalon sammutustöitä. Liekkeihin jäivät irtaimen omaisuuden lisäksi tärkeät asiapaperit, vaatteet ja kymmenien vuosien aikana kertyneet valokuvat lapsista, lapsenlapsista ja heidän lapsistaan.

” Kolmevuotias pojanpojantytär oli huolissaan, että hänen lelujaan jäi taloon.

Pariskunnan vuonna 1968 rakennuttama talo oli palvelut sukua yli 50 vuoden ajan. 135-neliöisen talon olohuoneessa oli monet joulut vietetty, mutta jatkossa ei mummola enää voi ottaa vieraita vastaan.

– Kolmevuotias pojanpojantytär oli huolissaan, että hänen lelujaan jäi taloon, Keski-Korpelat kertovat.

Tilapäinen asunto pariskunnalle järjestyi tyttären perheeltä.

– Heillä on talviasuttava kesämökki tuossa parinkymmenen kilometrin päässä, ja kun he itse asuvat Helsingissä, niin se asia on kunnossa, Eila ja Pekka kertovat.

Jos asiat olisivat sujuneet tavalliseen tahtiin, niin Keski-Korpelat olisivat vielä pitkään Palokassa.

– Eihän sitä kotoa mihinkään olisi lähdetty, Eila Keski-Korpela vahvistaa.

Talossa oli työn alla lämmitysjärjestelmän muutos.

– Lämmitysjärjestelmän muutos meillä oli suunnitelmissa. Öljystä luovuttiin ja meille oli ilmavesilämpöpumppu tulossa. Sitä ei nyt tarvita, Pekka Keski-Korpela sanoo.

Tuhon laajuuden näkee hyvin lintuperspektiivistä.

Pariskunta oli tiedostanut myös sen, että ikä voi tehdä vuosien saatossa omat kepposensa. Tulipalosta hälytyksen tehnyt Verisure-hälytysjärjestelmä oli hankittu viime keväänä. Tosin tulipalon syttymistä sekään ei estänyt.

– Hellan levyt eivät varmasti olleet jääneet päälle. Senhän ne tutkijatkin näkivät, Eila vakuuttaa.

Palon syttymissyystä ei vielä ole täyttä varmuutta, mutta vahva epäilys on, että syyllinen on kahvinkeitin.

– Sen kahvinkeittimen tutkijat veivät mukanaan. Se oli sellainen, josta virta kytkeytyy pois päältä keittämisen jälkeen, mutta ilmeisesti siihen oli joku oikosulku tullut, arvelee Pekka Keski-Korpela.

Vaikka kodin tuho on lohduton näky, Keski-Korpelat eivät halua surkutella liikaa mennyttä. – Eteenpäin tässä pitää katsoa.

Kun 80 vuoden iässä pitää arkielämä aloittaa tyhjältä pöydältä, niin sukulaisten ja ystävien tuki on tarpeen.

– Sehän tässä on nyt tärkeintä, miten heidän elämänsä tulee järjestymään eteenpäin. Sunnuntaina meillä oli sukukokous, jossa lapset ja lapsenlapsia oli paikalla. Yhdessä päätettiin, että tästä selvitään, kertoo Jyväskylään appivanhempiaan auttamaan tullut Pentti Louto.

Vielä eivät tulipalossa vaatteensa menettäneet ole vaateostoksille ehtineet, vaan vaatteiden suhteen on oltu ystävällisten sukulaisten varassa.

– Ollaan äidin kanssa niin saman kokoisia, että olen lainannut hänelle vaatteitani, Päivi Keski-Korpela sanoo.

– Ja minulle on ilmestynyt vaatekaappiin jostain syystä pieneksi jääneitä vaatteita, joita olen voinut antaa Pekalle, Pentti Louto sanoo naurahtaen.

Joka tapauksessa perin arkisetkin asioiden hoitamiset vaikeutuvat, kun tutusta piironginlaatikosta ei enää pysty kaivamaan tarvittavia asiakirjoja esiin.

– Pankissa ei voi asioida, kun ei pysty todistamaan henkilöllisyyttä. Tässä piti ryhtyä uutta passia hankkimaan, kun entinen jäi liekkeihin, Eila Keski-Korpela sanoo.

Se mitä tulevaisuus tullessaan on vielä avoimena. Joka tapauksessa vakuutusyhtiön kanssa on sovittu, että se hoitaa tontin raivauksen. Tämän jälkeen on aika päättää, mitä tehdään.

– Eteenpäin tässä pitää katsoa, Pekka Keski-Korpela tuumaa.

Tulipalosta kertoi aiemmin MTV Uutiset.